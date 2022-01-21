法國國民議會：譴責中國對維吾爾人的「種族滅絕」

（德國之聲中文網）法國議會下院國民議會周四通過了一項議案，譴責中國針對維吾爾人的“種族滅絕”罪行。

這項不具有法律約束力的議案由反對黨社會黨提出，但是也得到了總統馬克龍所在的執政黨“共和前進”的支持。這項議案以幾乎全票的支持度得到通過。

距離北京冬奧會開幕還有十幾天的時間，法國國民議會成為繼美國、英國、荷蘭和加拿大等七國之後，第八個認為中國對維吾爾人犯下“種族滅絕罪”的議會。

該議案指出，法國國民議會“正式認定中華人民共和國對維吾爾人實施的暴力屬於反人類罪和種族滅絕罪”。議案還呼籲法國政府采取“在國際社會框架下和法國對中華人民共和國的外交政策中采取必要措施”來制止這一行徑。

法國社會黨主席福爾（Olivier Faure）表示：“中國是一個偉大的國家。我們熱愛中國人民。但是對於一個正在利用我們的懦弱和貪婪來實施顯而易見的種族滅絕的政權，我們拒絕屈服於他們的政治宣傳。”

福爾在國民議會上復述了維吾爾幸存者講述的再教育營情況，根據這些人的供述，被關押在再教育營裡的人無法躺下休息，還有人遭受強奸、酷刑以及被迫移植器官。

據《法蘭克福匯報》駐巴黎記者報道，法國外貿部長裡斯特（Franck Riester）在表決會議上表示，目擊者的證詞的確指向維吾爾人所遭受的“系統性暴力”，但是將這些暴力正式認定為“種族滅絕”並非法國政府之職責，而是應該由聯合國或者國際法庭來出面。

荷蘭是第一個通過議會認定對維吾爾人的暴力為“種族滅絕”的歐盟國家。隨後采取類似行動的歐洲國家是比利時、捷克和立陶宛。

荷蘭和加拿大議會要求奧委會阻止2022年冬奧會按期在中國舉行。而在法國國民議會的這份議案中，則對冬奧會避而未提。

中國否認在新疆采取“種族滅絕”行動，並且指責那些提供有關再教育營情況證詞的流亡維吾爾人是在編造謊言。同時北京也多次拒絕聯合國人權高專辦有關赴新疆調查的請求。

（法新社、法蘭克福匯報）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】