印度：中方在邊境「抓獲」 一失蹤印青年

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（德國之聲中文網）印度國防部推文稱，已與中方聯系，要求遣返名為米拉姆·塔羅姆（ Miram Tarom ）的這名失蹤兩天的年輕人。

在塔羅姆居住的印度東北部阿魯納恰爾邦（ Arunachal Pradesh ），議員塔皮爾·高（ Tapir Gao ）發推文說，該青年據信於周二遭中方綁架，他的一名伙伴得以逃脫並報告了印度當局。

記者未能立即聯系到中國外交部置評。

印中兩國在漫長而有爭議的喜馬拉雅邊界頻繁發生沖突。北京聲稱，整個阿魯納恰爾邦是其西藏地區的一部分。

2020 年，在加勒萬河谷（ Galwan valley ）發生兩軍小規模武裝沖突，導致至少 20 名印度士兵和 4 名中國士兵死亡。

近年來，中印邊境地區曾發生數起印度平民一度失蹤事件。新德裡稱，這與中方綁架企圖有關。北京予以否認。

（路透社）

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