俄軍很忙！將在大西洋、太平洋、北極海和地中海軍演

法新社報導，俄羅斯20日宣布，本月和下月將在大西洋、太平洋、北極海和地中海進行海軍軍演。俄國國防部聲明表示：「將有超過140艘艦艇和支援船、超過60架戰鬥機、1000部軍事設備，及約萬名官兵參加軍演。」

俄國國防部表示，演習主要目標是「保護俄國在海洋的國家利益，對抗來自海洋的軍事威脅」。

這項聲明在美國國務卿布林肯將和俄國外交部長拉夫羅夫於瑞士日內瓦會面前夕發布。西方國家最近指控俄國在烏克蘭邊境部署10萬大軍，意圖入侵烏克蘭。俄國否認這些說法，並要求北大西洋公約組（NATO）限制在歐洲的存在感，且不能讓烏克蘭加入北約。

俄國近期也一再表示，美國在黑海進行海軍軍演和空中巡邏，加劇莫斯科當局的安全疑慮。