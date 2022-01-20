萬湖會議80周年 德以籲聯合國通過決議制止反猶主義

德國駐以色列大使瓦蘇姆-萊納（Susanne Wasum-Rainer）和以色列駐德國大使伊薩哈羅夫（Jeremy Issacharoff）周四（1月20日）在德國《每日鏡報》和以色列《晚報》聯合發表文章，表示德以兩國將在聯合國提交一份譴責否認猶太人大屠殺行為的決議案。

客座文章稱，納粹對猶太人大屠殺的事實迄今依然被一些人駁斥，其獨一無二的歷史特性被刻意淡化。對這一反人類罪行的否認和淡化不僅出現在政治極端份子中，而且是一個社會性和國際性的現象。

因此德國和以色列將於本周四（1月20日）向聯合國提議通過一份譴責否認猶太人大屠殺決議，呼籲全世界承擔政治責任的人士予以支持。文章表示，這份決議應向所有致力於多元和寬容的國家和社會發出一個信號：「紀念猶太人大屠殺，對避免這樣的罪行重演，是必不可少的」。

否認猶太人大屠殺，不僅是對這場種族滅絕的受害者及其後人、對全世界猶太人和以色列國家的傷害，而且也是對「全世界和平共處的基本前提的打擊」。

兩位大使還就如何制止否認猶太人大屠殺提出了行動建議。包括統一對反猶主義的定義，在教育和普及歷史知識方面加大投入以及采取措施制止社交媒體上對猶太人大屠殺的質疑和淡化言論。

萬湖會議——大屠殺的腳本

1942年1月20日，在柏林郊外風景宜人的萬湖（Wannsee）湖畔一座別墅裡，十幾名納粹高官召開了一次秘密會議，討論「最終解決歐洲猶太人的問題」，即歷史上著名的「萬湖會議」。

對猶太人有組織的大屠殺在此之前就已開始。在所謂的「猶太人問題最終解決方案」出台之時，就已經有數十萬猶太人在各國被殺害。歷史學界認為，萬湖會議的目的是部署任務，磋商各部門（如交通部、外交部等）間的協調，製定以工業化手段驅逐和屠殺數百萬猶太人的計劃。

二戰後被發現的萬湖會議記錄，成為一份珍貴的歷史文獻，是納粹有計劃地滅絕歐洲猶太人的重要罪證。記錄文字中雖然用語模糊隱晦，僅出現諸如「遷移」、「最終解決」、「特別處置」等說法，但其意圖已十分明確。大屠殺的重要責任人之一阿道夫・艾希曼(Adolf Eichmann) 1961年在法庭上承認，當時「對各種處決方法進行了討論」。

在萬湖會議80周年之際，德國外交部長貝爾博克以此為由發表的聲明中，提到了外交部對猶太人大屠殺應承擔的的歷史責任。「我們永遠不會忘記德國對他們（猶太人）的所作所為」，她說，「對他們的苦難，那些曾為納粹政權的罪行和民族屠殺效力的外交部官員也負有責任。」

（綜合報導）

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