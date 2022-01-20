俄佈兵10萬近烏克蘭 美警告俄將制裁

如果俄國入侵烏克蘭，美國與其盟國將不惜中斷全球銀行系統、對俄國施以制裁！美國總統拜登指出，俄國總統普丁應尚未確定是否正式入侵烏克蘭，「但我猜測他會這麼做！」烏克蘭也表示，目前已經為最壞的狀況做好準備。

美國做好制裁準備

俄國日前在烏克蘭邊境聚集了 10 萬名士兵，且在與美國一系列的會談後，雙方的緊張情勢仍未趨緩，俄國仍持續在邊境進行軍事整備。紐約時報指出，拜登在其執政一周年的記者會上指出，如果俄國軍隊越過烏克蘭邊境、造成烏克蘭軍隊出現傷亡，美國將與北約盟國團結一致、應對俄國的挑戰。

拜登猜測，普丁雖尚未決定是否進行入侵行動，「但他遲早會這樣做」，而美國考慮透過限制俄國在美交易，達到金融制裁目的，此舉也將中斷俄國所有涉及美元面額的交易，對其經濟造成破壞性的影響。拜登特別強調，「俄國一入侵烏克蘭，美國會立刻啟動制裁措施。」

俄國不放棄軍事立場

然而，美聯社指出，一位俄國高級外交官表示，俄國希望美國「正式禁止」烏克蘭加入北約、並減少其和北約在東歐的軍事合作。且俄國外交部副部長里亞布科夫也指出，俄國無意入侵烏克蘭，但俄國強烈西方國家做出保障俄國安全的承諾。

美國與北約則對此回應，俄國的要求「行不通」，這些都是普丁入侵烏克蘭時會使用的藉口。美國國務卿布林肯呼籲，西方國家應在應對俄國威脅的時刻保持團結，認為俄國的長期目標之一，就是試圖在美國、北約、烏克蘭等國家之間創造分裂，並擾亂國家內部政局。

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