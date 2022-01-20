也門沖突激化 阿聯酋呼籲安理會干預

（德國之聲中文網）對也門胡塞叛軍的攻擊，阿拉伯聯合酋長國駐聯合國大使努塞貝赫（Lana Nusseibeh）明確表示，聯合國安理會應"以一種聲音說話"，"強烈譴責這一完全無視國際法准則的恐怖襲擊"。她並呼籲聯合國最高權威機構立即召開緊急會議。這位阿聯酋代表指出，對阿布扎比的襲擊標志著胡塞叛軍啟動了一個"新階段"，試圖"在地區傳播恐怖主義和混亂"。她稱，叛亂武裝正"使用其規避聯合國制裁非法獲得的手段"危害地區和平與安全。

數人喪生

在對沙特阿拉伯發動多次襲擊後，胡塞武裝本周一（1月17日）首次使用無人機向阿拉伯聯合酋長國發射火箭彈。警方稱，阿聯酋首都阿布扎比油罐爆炸，機場發生大火，導致至少３人死亡。胡塞武裝宣布，國際機場和一處石油設施為攻擊目標。聯合國秘書長古特雷斯和歐盟強烈譴責襲擊阿布扎比行為。

當晚，與胡塞武裝作戰的軍事聯盟（含阿聯酋）在也門實施了首次報復性打擊。據醫生報告，在對胡塞控制的首都薩那的空襲中，至少有 14 人喪生。據靠近胡塞武裝的薩那新聞部國務秘書稱，死者中包括醫務人員，另有 11 人受傷。他稱， "找尋行動在繼續，因為還有人被掩埋在瓦礫中。" 他指出，有５棟住宅樓被夷為平地，而相關地區並無軍事設施。沙特領導的軍事聯盟一再被指控在也門殺害平民。該聯盟則稱，它只攻擊軍事目標。

聯合國擔心暴力升級

聯合國人權事務高級專員辦公室警告也門暴力沖突加劇，呼籲沖突各方避免軍事行動升級，要求保護平民。該機構指出，年初以來，也門交戰方無視平民生命安全，相互間武力攻擊升級。聯合國調查人員此前已指控各方犯有戰爭罪。除了暴力行為外，也門人民還遭受赤貧、飢餓以及新冠大流行瘟疫的折磨。

自2015 年以來，也門總統哈迪（ Abd Rabbo Mansur Hadi ）的政府軍與得到伊朗支持的胡塞叛軍之間一直處於交戰狀態。政府軍得到沙特、阿聯酋和其他阿拉伯國家的支持。迄今，這一血腥沖突已奪走 37萬人的生命，迫使數百萬人離鄉背井。聯合國已將這場戰爭及其後果定義為目前世界上最嚴重的人道危機。

（德新社，法新社）

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