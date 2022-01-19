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內用可用狗狗照片取代疫苗接種證明！加拿大餐廳被抓包

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
加拿大亞伯達省當地衛生單位抓到當地一間餐廳違規，該餐廳員工接受顧客出示狗狗照片，來取代疫苗接種證明。美聯社
加拿大亞伯達省當地衛生單位抓到當地一間餐廳違規，該餐廳員工接受顧客出示狗狗照片，來取代疫苗接種證明。美聯社

一家加拿大餐廳14日遭勒令暫停內用服務，原因是旗下員工接受顧客出示狗狗照片，來取代疫苗接種證明。當地衛生單位派人調查，果真抓到違規。

Business Insider報導，亞伯達省衛生服務處（AHS）14日勒令一間紅鹿市餐廳The Granary Kitchen暫停內用服務。AHS表示，在接獲投訴後便著手調查，派出兩名調查人員分別在不同時間去該餐廳，出示毛小孩照片後，確實便能入內用餐。

AHS表示，餐廳員工假裝用平板來掃顧客手機上的二維碼（QR code），其實顧客秀給他們看的是狗狗照片。兩名調查人員仍需出示個人身分，才被允許進入餐廳內用。

加拿大亞伯達省實施的「豁免限制計畫」（REP），規定所有12歲以上的人需出示疫苗接種、三日內篩檢呈陰性、或醫療豁免的證明，才能進出當地餐廳和酒吧。

AHS表示，這家餐廳需訓練員工、繳交實施REP的計畫，並參加一場行政聽證會。在此之前，將停止內用服務。

現在AHS已撤銷命令，也就是說，這家餐廳已恢復內用服務。

疫苗 加拿大

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