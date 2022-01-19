快訊

如何向孩子解釋爸媽關係？回應離婚提問 汪小菲臉色變了

疫情嚴峻？帛琉暴增逾百例新冠確診者 旅行業者低調證實

卸任後要去哪？梅克爾婉拒古特瑞斯 無意出任聯合國要職

德國之聲 / 德國之聲
前德國總理梅克爾。 路透社
前德國總理梅克爾。 路透社

如果按照古特瑞斯的計劃，剛剛從德國總理職位上退下的梅克爾將前往紐約開始新的職業生涯。據德新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯已向梅克爾發出信函，邀請這位在德國執政16年的女性政治家出任一個新設立的諮詢委員會主席。

不過從一開始，聯合國方面知情人士便傳出消息，稱梅克爾接受該任命的概率很低。果不其然，梅克爾辦公室周三（1月19日）告訴德新社，上周已跟古特瑞斯秘書長通過電話表達對其的信任和邀請，但也婉言拒絕了邀約。

人們對梅克爾退下來後會幹什麼仍然十分好奇。她曾在接受媒體採訪時說，會同原先的助手們聯合寫一本書，她的辦公室主任已經為此整體了多個滿滿的文件夾。居住在柏林市中心的梅克爾的行蹤也受到關注。去年12月，有人在柏林的HaDeWe見到她買香腸。德國《圖片報》等媒體紛紛報導。

古特瑞斯於今年1月開始他聯合國秘書長第二任期。他立志對這個龐大的國際組織進行有效改革，為此新設一個由卸任國家領導人領銜的顧問委員會，探索如何對待全球性公共產品以及全球共同利益，並就改善措施提供建議。

古特瑞斯認為，過去兩年以來的新冠疫情將全球合作的巨大缺口清楚地展現出來，而計劃中的這一聯合國咨詢機構將部分補上這一短板，在全球治理層面就原則和落實措施提供合理方案。

（德新社等）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

梅克爾 聯合國 德國

相關新聞

去年才打破記錄…世界最長壽男性去世 享嵩壽112歲

金氏世界紀錄（Guinness World Records）今天表示，全球最長壽男性、西班牙人戴拉佛恩特（Saturni...

派對門事件面臨逼宮危機 英相強生鬆綁防疫消民怨

媒體踢爆英國首相強生政府過去兩年在疫情期間多次辦派對，甚至在實施封城時群聚喝酒，輿論譁然，強生上周道歉，仍面臨要求辭職的...

卸任後要去哪？梅克爾婉拒古特瑞斯 無意出任聯合國要職

如果按照古特瑞斯的計劃，剛剛從德國總理職位上退下的梅克爾將前往紐約開始新的職業生涯。據德新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯已向梅克爾發出信函...

土耳其推正名 傳將向聯合國登記改用「Türkiye」

獨立新聞媒體「中東之眼」報導，土耳其數週內將向聯合國登記，把國際認可的英文官方名稱從Turkey改成Türkiye。總統...

談美中關係 星前總理：最擔心台灣是否成開戰理由

新加坡榮譽國務資政吳作棟今天在一場論壇談及美中關係時表示，兩國應避免因分歧而發生衝突、應接受健康的競爭關係及極大化合作；...

強生封城期間開趴惹議 保守黨議員擬推不信任投票逼退

英國首相強生被爆在封城期間於唐寧街官邸違規開趴，引發外界和同志砲轟。一旦保守黨360名議員中有54人致函1922委員會主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。