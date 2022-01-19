卸任後要去哪？梅克爾婉拒古特瑞斯 無意出任聯合國要職

如果按照古特瑞斯的計劃，剛剛從德國總理職位上退下的梅克爾將前往紐約開始新的職業生涯。據德新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯已向梅克爾發出信函，邀請這位在德國執政16年的女性政治家出任一個新設立的諮詢委員會主席。

不過從一開始，聯合國方面知情人士便傳出消息，稱梅克爾接受該任命的概率很低。果不其然，梅克爾辦公室周三（1月19日）告訴德新社，上周已跟古特瑞斯秘書長通過電話表達對其的信任和邀請，但也婉言拒絕了邀約。

人們對梅克爾退下來後會幹什麼仍然十分好奇。她曾在接受媒體採訪時說，會同原先的助手們聯合寫一本書，她的辦公室主任已經為此整體了多個滿滿的文件夾。居住在柏林市中心的梅克爾的行蹤也受到關注。去年12月，有人在柏林的HaDeWe見到她買香腸。德國《圖片報》等媒體紛紛報導。

古特瑞斯於今年1月開始他聯合國秘書長第二任期。他立志對這個龐大的國際組織進行有效改革，為此新設一個由卸任國家領導人領銜的顧問委員會，探索如何對待全球性公共產品以及全球共同利益，並就改善措施提供建議。

古特瑞斯認為，過去兩年以來的新冠疫情將全球合作的巨大缺口清楚地展現出來，而計劃中的這一聯合國咨詢機構將部分補上這一短板，在全球治理層面就原則和落實措施提供合理方案。

（德新社等）

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