不跟進美國外交抵制 波蘭總統將出席北京冬奧

在以美國為首的許多西方國家宣布對北京冬奧實施外交抵制之際，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）周二（18日）向路透社證實，他將出席北京冬奧並會見中國國家主席習近平。

「波蘭是一個主權國家，可以決定自己的對華政治，」杜達的外交事務顧問庫莫奇（Jakub Kumoch）向路透社說，「波蘭是美國的盟友，但波蘭也與中國有著非常友好的關係。」

波蘭官員們也向路透社表示，由於波蘭與美國的關係在美國總統拜登治理下已經惡化，僅僅為了取悅美國人而繼續批評中國已經不符合波蘭的利益。

路透社報道，波蘭總統最近正在加強與中國的關係。在其他中東歐國家派出較低級別的官員時，他意外地出現在與中國舉行的17+1峰會上。杜達曾表示，波蘭計劃利用其地理位置的優勢，提升其在歐洲和中國之間貿易上的重要性。

美國為抗議中國的人權紀錄而進行外交抵制，不派官員出席北京冬奧。美國盟友如澳洲丶英國丶加拿大和日本等國也加入了美國的抵制行列——最近一個對中國人權問題表態，並宣布外交抵制北京冬奧的國家是丹麥。

對此，中國否認了西方國家的與人權相關的指控，並譴責外交抵制背叛了奧林匹克運動會的精神。

波蘭與美歐關係生變

美國丶歐盟與波蘭的關系在2015年右翼的法律正義黨（Law and Justice Party、 PiS）執政後逐漸緊張。法律正義黨過去數年來展開了一系列的司法改革，令執政黨對憲法法庭及最高法庭掌有相當大的主導性，波蘭反對黨與歐盟都作出了指控，認為此舉使波蘭司法體系的獨立自主受到威脅。

與此同時，波蘭針對LGBTQ族群的打壓丶以及對婦女墮胎所實施的嚴格禁令，也禁一步惡化了波蘭與歐盟間的關係。歐盟曾要求波蘭需「尊重」歐盟會員國應有的價值觀。

去年12月17日，波蘭國會通過一項新法，限制歐盟以外國家的企業持有波蘭媒體公司的控股權。該法仍須由總統簽署通過，然而一旦通過，美國探索傳播集團（Discovery）將被迫減持波蘭最大私人電視網之一TVN的過半股份。TVN旗下新聞頻道TVN24經常對法律正義黨的政府進行批評。

此舉引來了美國政府的強烈反對。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）曾說波蘭的新法「讓美國深感困擾」。他表示，這項新法「不僅侵犯言論與新聞自由，也導致外國投資者對其產權及合約權利逐漸失去信心」。

12月27日，杜達表示他將不會簽署這條陷入爭議的法案，並說「此刻的波蘭不需要更多的紛爭」。然而，杜達參加北京冬奧的決定，恐怕也將再次為美國與波蘭的關係帶來更多變數。

（綜合報導）

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