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利比亞大選恐再延期 憂加劇東西分裂
利比亞臨時政府東西分裂！去年十二月因為選舉規則沒有達成共識，導致總統選舉延期，只好成立臨時政府。如今東部國民代表大會主席薩利赫又提出要改選臨時政府，並起草新憲，引起極大反彈。反對聲音表示，薩利赫是為了推遲總統選舉，延長執政，此措施可能加深東西部分裂。
東西分裂的危機
根據《路透社》報導，利比亞東國大主席於周一表示，由於上個月的總統選舉舉行失敗，臨時政府「全國團結政府」並不合法，應成立新的臨時政府。此外，他將啟動重新起草憲法的程序，成立新的委員會來制憲。
但全國團結政府的發言人哈穆達則宣稱，臨時政府將會持續運作直到重新選舉。且臨時政府議會也拒絕起草新憲的提議。議會主席阿爾霍馬強調:「最終決定權在利比亞人民手上。」
此外，國內反對聲音表示，薩赫利宣布的這些舉措將會因為其本身的爭議，使旨在解決東西部派別對立的新選舉推遲，且東國大單方面宣布的任何新政府，都可能使利比亞回到以前東西部行政部門分裂的狀態。
各方皆反對
根據《MEMO》報導，議會議員澳姆蘭認為，薩利赫的目的是「浪費時間」，以便繼續掌權，透過由東國大主導的新政府和新憲法所致的爭議，阻止起草憲法和舉行選舉。而選舉委員會主席薩伊赫則表示，任何涉及新的候選人登記程序和新的選舉都需要六至八個月，可能會使總統選舉大幅延後。
歐洲對外關係委員會顧問梅杰里西表示，西方國家應會支持重新選舉，以配合新的聯合國調解程序，就新的選舉規則達成共識。
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