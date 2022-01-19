憂中國政府監控 倡議組織籲冬奧選手避談人權

根據多家媒體報導，人權觀察周二 (1月18日) 舉辦了一場線上研討會，會中講者警告下個月要參加北京冬奧的運動員，為了他們自己的安全，在中國比賽時盡量避免評論中國的人權問題。

國際運動員倡議組織「全球運動員」（Global Athlete）秘書長柯勒 (Rob Koehler) 在會中表示：「雖然要求運動員在北京冬奧期間保持沈默是荒謬的舉動，但我們認為運動員能夠得到的保護真的不多，所以我們呼籲運動員在奧運比賽期間不要發聲，等到回國後再表態。」

全球的人權組織長期以來一直批評國際奧委會（IOC）將2022冬季奧運的主辦權授予中國，理由是中國政府對維吾爾人和其他穆斯林少數民族進行迫害。美國政府曾公開表示中國的作法是「種族滅絕」的行為，但中國否認了有關其侵犯人權的指控。

根據《奧林匹克憲章》第50條的規定，在任何奧林匹克場地丶場館或其他區域，都不允許有任何形式的示威或政治丶宗教或種族宣傳。人權觀察的中國研究員王亞秋在周二的研討會中表示：「中國法律對可以用來起訴人們言論自由的罪行規定得非常模糊。人們可以被指控為尋釁滋事。中國政府可以用各種各樣的罪行對和平的批判進行指控。」

代表美國參加2014年和2018年冬季奧運會的越野滑雪運動員霍夫曼 (Noah Hoffman) 說，美國代表隊告訴其運動員，為了自身安全，別在中國討論人權問題。

他說：「運動員有一個很棒的舞台和能力來發表意見，或成為社會的領導者。但美國隊卻不讓運動員在奧運前就某些問題進行提問。這讓我感到不安。但我對冬奧運動員的建議是保持沉默，因為這將威脅到他們自己的安全，這對運動員來說不是一個合理的要求。」

冬奧軟件有資安風險

18日，包含德國之聲在內的多個國際媒體根據加拿大研究機構公民實驗室（Citizen Lab）的一份網絡安全報告發現，中國官方要求冬奧運動員安裝的手機應用軟件「冬奧通」內的加密手段並不完善，可能導致奧運選手丶記者及體育官員成為駭客入侵丶隱私洩露及監控行為的對象。

「全球運動員」秘書長柯勒表示，各界都知道中國政府如何進行監控。他說：「有一些國家已經出來要求運動員不要攜帶自己的電信設備，而這是有原因的。任何有理智的人聽到這些事情都會有擔憂。」

人權觀察的中國部主任理查森 (Sophie Richardson) 則提到，中國在2008年的北京夏季奧運會時，便出動了當時被視為是高科技的監控系統，但與現代的「奧威爾式監控」相比，仍微不足道。

她說：「中國當局現在在全國各地使用的工具包含人工智能和預測性警務丶大數據資料庫丶對社交媒體平台的廣泛監控，讓人們無法參與某些類型的對話。任何前往該國參加比賽的人，包含記者丶運動員丶教練，都需要意識到這種監控可能會影響他們。」

國際奧委會在回復路透社時說，該機構在任何時候都「承認並維護《奧林匹克憲章》的基本原則和《道德准則》中規定的人權」。北京冬奧即將於2月4日展開，但包括美國丶英國丶日本和澳大利亞在內的一些民主國家已經宣布對冬奧會進行外交抵制，因為它們對中國的人權狀況感到擔憂。

(路透社、衛報)

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】