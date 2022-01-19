安德魯王子鍾愛絨毛玩偶 前保鑣爆：傭人弄亂順序會「大吼大叫」

英國一名卸任的皇家貼身保鑣沛吉（Paul Page）透露，安德魯王子的床上堆滿50、60件絨毛動物玩偶，如果傭人弄亂玩偶，安德魯王子會大聲辱罵他們。

沛吉在1998至2004年間任職皇室及特殊人員保護組期間，能進出安德魯王子的私人住所。沛吉日前受訪時指出，皇宮裡有張卡片標示這些玩偶的擺放順序，傭人若沒有按照「正確位置」擺放玩偶，安德魯王子會「大吼大叫」，甚至到「惡言相向」的程度。

另一位與皇室關係密切的作家戴伊（Elizabeth Day）也證實她2019年獲悉安德魯王子對絨毛玩具的奇怪癖好，表示：「一個成年人竟會這麼喜歡絨毛玩偶，蠻奇怪的。」

沛吉還爆料，現在名譽掃地的英國社交名媛格希萊恩·麥克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）曾頻繁拜訪白金漢宮，認為她與安德魯王子過從甚密，應該有一段「親密關係」。

安德魯王子拒絕回應採訪中的論點。