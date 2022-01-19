俄隨時會發動攻擊 布林肯將親訪烏克蘭並會俄外長

繼上周密集外交處理烏克蘭議題，美國國務卿布林肯本周將訪問烏克蘭基輔和德國柏林，會晤烏克蘭、德國、法國和英國官員，並於21日在日內瓦和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會談。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日表示，美國不認為俄國已決定入侵烏克蘭，但局勢急劇升溫。

國務院資深官員18日在電話簡報會表示，「我們現在處於俄羅斯隨時會攻打烏克蘭的時刻。」

這名資深官員說，俄羅斯在與美國和歐洲各國對話時，仍反其道而行，持續升高俄烏邊界情勢；俄羅斯本周末將軍隊移往烏克蘭鄰國白俄羅斯邊境，這不是實施軍事操演也非常規軍事調度，而是創造侵略藉口的舉動，是極度危險的行為。

資深官員表示，布林肯今早與拉夫羅夫通話，敲定將在歐洲行結束前，在日內瓦見面；布林肯將確認俄羅斯是否願意透過外交解決危機。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）18日表示，布林肯今日與拉夫羅夫通話，討論上周一系列外交對話成果，布林肯強調持續透過外交方式降低區域情勢緊張，重申美國對烏克蘭主權和領土完整的堅定承諾，強調任何攸關歐洲安全的討論均必須納入北歐盟友、歐洲夥伴，包含烏克蘭。

資深官員說，美國相信外交是最佳且最負責任的應對之道，將持續與盟友對話，烏克蘭議題討論中定有烏克蘭參與，北約議題也定邀請北約參加。

布林肯預計在19日訪問基輔，會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba），20日前往柏林，和德國、英國與法國官員討論應對。