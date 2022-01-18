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北韓1月4射！ 專家：證明美與北韓交往政策似乎是個錯誤
美國專家表示，北韓在1個月內四度試射飛彈，證明美國把重點放在與北韓交往的決定似乎是個錯誤。
美國捍衛民主基金會的魯吉洛17日向CNBC表示，美國總統拜登只選擇交往，「這是他在2021年的政策，他在去年甚至沒有制裁北韓的任何核彈計畫」。
魯吉洛說：「當你讓制裁萎縮，沒有對去年秋天發生的試射彈道飛彈做出某種反應時，我認為北韓領導人金正恩的反應是：『好吧，我覺得這樣做沒問題』。」
雖然在北韓二度試射極音速飛彈隔天，美國總統拜登12日首次對北韓的武器計畫實施制裁，但魯吉洛認為還需要做出更多行動，即便這是個好的開始。
魯吉洛還表示，過去的美國政府錯將與北韓的談判視為一項成就，但事實並非如此。
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