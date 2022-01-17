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烏克蘭控俄國網攻 掌握其癱瘓政府證據

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
烏克蘭稱有證據證明俄國使用網路攻擊，導致其政府官網癱瘓。（網路截圖）
烏克蘭稱有證據證明俄國使用網路攻擊，導致其政府官網癱瘓。（網路截圖）

【台灣醒報記者林志怡綜合報導】烏克蘭聲稱，已經抓到俄國大規模進行網路攻擊，導致其政府單位官網癱瘓的證據！烏克蘭數位轉型部的聲明指控，俄國是一連串網路攻擊的幕後黑手，目的不只是恐嚇社會，還希望藉此讓政府癱瘓，使人民對政府失去信任。但俄國已否認此一指控。

烏克蘭官網遭癱瘓

衛報報導，烏克蘭國家安全局指出，該國的 70 個政府官網在週五凌晨遭到網路攻擊，導致多個官網完全無法使用。該國數位轉型部在週日接著透過聲明指控，「所有證據都表明，俄國是網路攻擊的幕後黑手！」

此外，烏克蘭數位轉型部安撫民眾，不需要擔心個人訊息外洩，相關資料都已經受到保護，而這次網路攻擊顯然是為了要破壞烏克蘭國內的穩定局勢，透過停止公部門運作，激發民眾的不滿，以及對政府的不信任情緒。

微軟警告事情大條

微軟接著在同日警告，該次網路攻擊具有「破壞性」，且設計上看起來像是「沒有贖金恢復機制的勒索軟體」，目標是完全癱瘓設備，而不是獲得贖金，很可能讓政府的數位基礎設備全數停擺，團隊接下來會繼續分析本次用於網路攻擊的惡意軟體。

半島電視台則指出，微軟的另一篇推特發文還提到，本次系統跨越了多個政府單位、非營利組織與通訊技術組織，實際受影響的單位總數還無法確定，且接下來可能會有更多的單位受害。

俄國否認烏克蘭指控

然而，俄國官方否認了這些說法，且強調「沒有證據」可以證實俄國進行這次的網路攻擊。俄國總統普丁的發言人佩斯科夫說，「俄國與這些網路攻擊無關，烏克蘭只是把一切問題都怪給俄國，甚至是他們的天氣環境。」

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網路攻擊 烏克蘭 恐嚇

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