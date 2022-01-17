快訊

染疫疾管署人員足跡曝光 曾到北車五十嵐、光南、大創

傳雲林張家將被調查 張麗善：這是政治鬥爭

強森爆「派對門」 政治生涯急下滑

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
在野黨與自家保守黨都出現要強森請辭下台的聲浪，強森正迎來政治生涯最大挑戰。（Photo by Matt Brown on Flickr under C.C. License）
在野黨與自家保守黨都出現要強森請辭下台的聲浪，強森正迎來政治生涯最大挑戰。（Photo by Matt Brown on Flickr under C.C. License）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】強森政治聲望大跌！英國首相強森近日連續被踢爆，曾帶頭違反防疫規定，召開狂歡派對，引發在野黨與自家保守黨的批評聲浪。在此事件的調查報告還沒出爐、強森接班人尚未明朗的狀況下，保守黨員仍不敢輕舉妄動。然而，政治評論家則指出，強森續命到下一次選舉的可能性已相當低，而且有愈來愈低的趨勢。

內閣不信任危機

英國近期強森「開趴」的舊帳連環爆。第一次是在去年4月菲力普親王的葬禮舉行前，強森的幕僚卻舉辦狂歡派對，唐寧街已對此致歉。第二次則是在英國封城期間，強森的私人秘書於去年5月發出邀請函，廣邀政商名流至唐寧街一同舉行派對，強森則對此致歉說，「有些事情我們沒有做對，我必須承擔這個責任。」

英國三大在野黨都因此要求強森下台負責，連自家保守黨部份議員都呼籲強森不要戀棧。《紐約時報》報導，根據保守黨現行規定，只要有54位議員提出要求，就可以對強森發動不信任投票，雖然目前僅4位議員公開要求強森下台，但因為該制度採匿名制，所以目前無法掌握黨內究竟有多少反對聲浪。

誰是接班人？

「內閣叛亂」在英國歷史中已經推倒不少達官政要，包括前英國首相特瑞莎、與前副首相格林都在輿論中被迫辭職。但該報導指出，雖然強森政治聲望受到嚴重打擊，但還不到下台的程度，反對者不太可能強推不信任案。更重要的是，將取代強森的人選尚未明朗之前，保守黨人士也不敢向他開刀。

目前的財政大臣薩克納是最有可能頂替首相之位的人選，而外交大臣特斯拉也有一定的競爭力，同時，其他幾位保守黨高官也正虎視眈眈。不過強森曾於2019年領導保守黨打下一場漂亮的勝仗，大多數保守黨員心中都盤旋著一個疑問，「換一個首相是否加分？」

「抹了油的小豬」

保守黨前首相卡麥隆曾以「抹了油的小豬」形容強森，指出強森的政治生涯總是巧妙地閃躲各種公關危機，並迎來下一波政治高峰。《衛報》報導指出，強森的政治生涯能不能繼續續命，可能將由「派對門」事件的調查報告決定。

《觀察者》編輯托比認為，「在調查報告出爐後，強森於兩週內就被罷免」的可能性最高，強森政治生涯將在他無力的反駁中告終。他指出，最後的調查報告充滿模稜兩可的論點，強森再度「抹油」脫困的可能性則相當低，而且有愈來愈低的趨勢。

【更多精采內容，詳見

強森 保守黨 英國

延伸閱讀

NBA／墨瑞、懷特再次合體 馬刺甩開快艇結束5連敗

湖人變陣小球收效果 年輕副將功不可沒

網球／允許約克維奇打溫布頓？英國首相妙回

NBA／表現有目共睹 湖人10天合約續簽強森

相關新聞

兩周內4度試射！ 南韓：北韓今晨又發射兩枚短程彈道飛彈

NHK報導，南韓聯合參謀本部表示，北韓在當地時間今晨疑似又朝東方海域發射兩枚短程彈道飛彈，是短短兩周以來，第四次試射。

烏克蘭控俄國網攻 掌握其癱瘓政府證據

烏克蘭聲稱，已經抓到俄國大規模進行網路攻擊，導致其政府單位官網癱瘓的證據！烏克蘭數位轉型部的聲明指控，俄國是一連串網路攻擊的幕後黑手，目的不只是恐嚇社會，還希望藉此讓政府癱瘓

日本政府：北韓發射2枚彈道飛彈 予以強力譴責

日本防衛大臣岸信夫今天表示，北韓上午發射2枚彈道飛彈，判斷落在北韓東海岸附近；這是北韓今年第4次發射飛行物體，內閣官房長...

強森爆「派對門」 政治生涯急下滑

強森政治聲望大跌！英國首相強森近日連續被踢爆，曾帶頭違反防疫規定，召開狂歡派對，引發在野黨與自家保守黨的批評聲浪。在此事件的調查報告還沒出爐、強森接班人尚未明朗的狀況下...

拜登、岸田21日視訊會晤 聚焦美日關係印太安全

白宮今天宣布，美國總統拜登21日將與日本首相岸田文雄視訊會晤，兩人將談論作為印太安全與穩定基石的美日聯盟，預計會觸及對抗...

【真實人生】地產富豪殺人魔生命終章：高調受訪說溜嘴 身價上億偷三明治被抓

他是美國紐約曼哈坦一個地產王國的長孫，卻曾帶著大筆現金到超市去偷三明治。他不到40歲疑似殺妻，後來又殺2人，過著纏訟兼逃亡的日子，卻還大大方方讓人拍攝紀錄片，暢談「黑色豪門」人生。美國富豪德斯特的戲劇性故事，讓人著實好奇，他究竟是在哪些人生轉彎處走岔了路？ 78歲的德斯特上周在加州監獄外出就醫時，心臟病發過世。他弟弟道格拉斯發出聲明，表示希望德斯特的瞑目，可為他帶來的種種傷害畫下句點。 但有些事很難不清不楚就結束，例如命案，德斯特涉及的3件命案。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。