強森爆「派對門」 政治生涯急下滑

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】強森政治聲望大跌！英國首相強森近日連續被踢爆，曾帶頭違反防疫規定，召開狂歡派對，引發在野黨與自家保守黨的批評聲浪。在此事件的調查報告還沒出爐、強森接班人尚未明朗的狀況下，保守黨員仍不敢輕舉妄動。然而，政治評論家則指出，強森續命到下一次選舉的可能性已相當低，而且有愈來愈低的趨勢。

內閣不信任危機

英國近期強森「開趴」的舊帳連環爆。第一次是在去年4月菲力普親王的葬禮舉行前，強森的幕僚卻舉辦狂歡派對，唐寧街已對此致歉。第二次則是在英國封城期間，強森的私人秘書於去年5月發出邀請函，廣邀政商名流至唐寧街一同舉行派對，強森則對此致歉說，「有些事情我們沒有做對，我必須承擔這個責任。」

英國三大在野黨都因此要求強森下台負責，連自家保守黨部份議員都呼籲強森不要戀棧。《紐約時報》報導，根據保守黨現行規定，只要有54位議員提出要求，就可以對強森發動不信任投票，雖然目前僅4位議員公開要求強森下台，但因為該制度採匿名制，所以目前無法掌握黨內究竟有多少反對聲浪。

誰是接班人？

「內閣叛亂」在英國歷史中已經推倒不少達官政要，包括前英國首相特瑞莎、與前副首相格林都在輿論中被迫辭職。但該報導指出，雖然強森政治聲望受到嚴重打擊，但還不到下台的程度，反對者不太可能強推不信任案。更重要的是，將取代強森的人選尚未明朗之前，保守黨人士也不敢向他開刀。

目前的財政大臣薩克納是最有可能頂替首相之位的人選，而外交大臣特斯拉也有一定的競爭力，同時，其他幾位保守黨高官也正虎視眈眈。不過強森曾於2019年領導保守黨打下一場漂亮的勝仗，大多數保守黨員心中都盤旋著一個疑問，「換一個首相是否加分？」

「抹了油的小豬」

保守黨前首相卡麥隆曾以「抹了油的小豬」形容強森，指出強森的政治生涯總是巧妙地閃躲各種公關危機，並迎來下一波政治高峰。《衛報》報導指出，強森的政治生涯能不能繼續續命，可能將由「派對門」事件的調查報告決定。

《觀察者》編輯托比認為，「在調查報告出爐後，強森於兩週內就被罷免」的可能性最高，強森政治生涯將在他無力的反駁中告終。他指出，最後的調查報告充滿模稜兩可的論點，強森再度「抹油」脫困的可能性則相當低，而且有愈來愈低的趨勢。

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