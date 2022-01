【專家之眼】從歐盟討論外交羅盤看見臺灣的短視近利

歐盟各國外長1月13日至14日於法國布勒斯特(Brest)集會召開非正式外長會議,此項被歐洲外交圈內人士以其1974年首次召開地點命名,被稱為金尼曲(Gymnich)之非正式聚會研討模式,其實具有悠久傳統,更是歐盟各國外長聚會商討共同外交政策之重要溝通平臺。

本次會議由身兼歐盟外交事務與安全政策高級專員(High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy)之歐盟委員會副主席波瑞爾(Josep Borrell Fontelles)主導議程,並且將依據傳統,在歐盟各國外長先行集會後,緊接著會再與歐盟各國國防部長召開聯席工作會議;而本年度此項集會則是致力於研討指導適用於2030年歐洲防禦政策之戰略羅盤(Strategic Compass),期能為今年3月歐盟各國領袖峰會先行奠定議事基礎。

所謂戰略羅盤基本上就是歐盟共同防禦政策白皮書,其係為能使歐盟會員國針對未來十年期程內,設定共同戰略願景。此項草擬規劃作業目前已進行超過一年,此項被稱為戰略羅盤之文件內容將包括界定歐盟所面對之威脅,建構歐盟軍事作戰與軍工產業能量,並且就全球爭議領域諸如特定海域或大洋、太空、網際以及資訊空間,維護歐盟本身利益並確保其行動自由。

目前正是法國總統馬克宏在輪值歐盟執委會主席,其毫不諱言地表態要致力推動彙編出此項重要政策文件,並且針對危機管控、建構實力、持久應對與發展夥伴關係等四個面向,確認歐盟所將採取之實際行動。

不過就目前來說,顯然來自歐盟東鄰,特別是烏克蘭與白俄羅斯情勢所構成之安全威脅壓力,確實是成為此次歐盟各國外交與國防部長會議研討焦點。儘管會中還是不斷重申歐盟對於支持烏克蘭主權與領土完整有所承諾,同時亦將團結作為白俄羅斯維護其公民社會之後盾,但顯然歐盟會員國對於其東部鄰邦,所面對之地緣戰略環境情勢發展至為關切,所以不僅是要應對當前情勢,更要謀劃出未來所要採取之長期東鄰政策。

由於中國大陸國力崛起,自然亦是成為該項會議重要議程;特別是中國大陸針對特定歐盟成員國所施加之政治、經濟以及商貿壓力,更是研討過程中最重要焦點。由於歐盟在2019年時曾經發表過共同聲明,明確表態將對中國大陸採取多面向模式接觸往來;但在當前情勢變化狀況下,此時確實是重新檢討政策,期能與北京交往時,能夠獲致更均衡、穩健與可預期之互動關係。

不過,顯然歐盟各國確實注意到中國大陸致力於在國際社會多邊架構下,倡議其本身所曾經歷過之發展模式,而歐盟要如何加以應對,亦是本次會議各國部長所研討之重要課題。為何歐盟如此關切北京在全球推銷其發展模式,其真正原因在於歐盟極度重視其與非洲聯盟(African Union)間之往來關係,不希望中國大陸與非洲各國積極往來,影響到其目前所仍然具備之特殊地位。

歐盟各國在非洲透過殖民歷史所遺留之往來關係,是歐盟在全球保持其政治與經濟影響力重要籌碼,因此歐盟對於中國大陸經略非洲,確實是充滿疑慮亦保持相當戒心,深恐北京運用其經貿實力,對歐盟所視為禁臠之非洲大陸有所染指,因此針對今年2月17日至18日所將召開之歐盟與非洲聯盟高峰會,法國總統利用其輪值歐盟執委會主席之便,將會另行召開工作研討會,落實相關議程準備事項,因此更可顯現出歐盟共同外交政策重點所在。

歐洲國家透過其海外殖民歷史足跡,與全球各國都有不同往來淵源;但是當前歐盟共同對外以及安全政策,針對全球不同地區與國際議題,總是會有其優先順序,不可能像輪流點名面面俱到各個關切。不過儘管冷戰結束,俄羅斯與歐洲已經建構多種往來關係,但顯然歐盟所面對最重要安全威脅,其根源還是位於其東面之俄羅斯;此種基本態勢幾乎不可能有所改變。

吾人從臺北看天下,經常會去追逐某些被媒體所高調放大傳送之訊息;特別是某些國家或是國際組織在政策聲明中,以外交辭令空洞言語表態,但可讓執政喉舌媒體報導成其力挺臺灣之隻字片語,在沾沾自喜之餘卻無人細究其中分量高低,聽信消息面不看基本盤,卻在國際政治市場盲目跟進炒股絕對是充滿危機,短視近利加上盲從無知,其實真是讓人感到無奈與悲哀!