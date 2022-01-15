衰到爆炸！法國電廠聽命政府凍漲電價 股價重挫15%

在法國政府指示下，法國電力公司（Electricite de France，EDF）被迫吸收高漲的能源成本、凍漲電價，但公司股價卻因此重挫15%，使這家國營電力公司成為歐洲能源危機中最受注目的被害者。

華爾街日報報導，這個結果反映出歐洲政府為分散天然氣和電力漲價衝擊所做的決定，也是會讓市場憂心。雖然限制電力公司漲價被認為是對投資人而言風險較低的做法，但EDF股價14日卻暴跌近15%，創下2005年上市來最大單日跌幅。

法國經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）在當地報紙13日刊登的專訪中表示，政府已和EDF達成協議，將確保今年電價漲幅不超過4%。他並表示，若無這些措施，電價將在2月1日一舉上漲逾35%。

EDF表示，凍漲電價可能使今年獲利銳減77億歐元（88.2億美元），確切影響則將取決於市場價格。EDF已撤回今年負債和獲利預測，並表示將思考如何強化資產負債表。

勒梅爾表示，政府也將調降主要電力稅，稅收將減少80億歐元。

由於天然氣短缺，歐洲能源價格從去年初秋開始飆漲。西班牙和義大利等國已透過補貼、減稅和支援低收入戶等方式，嘗試減輕消費者和企業所受衝擊。

對法國政府而言，4月的總統大選更是因此背負強大政治壓力。民調顯示，現任總統馬克宏正面臨保守派共和黨候選人波克瑞斯（Valerie Pecresse）的強勁挑戰。

能源成本議題向來是馬克宏政府的政治死穴，2018年一項對汽油和柴油增稅的計畫，引爆黃背心運動，迫使馬克宏放棄計畫。

雖然法國逾80%電力來自核能電廠，但法國電價仍深受天然氣價格影響，天然氣電廠會在電力需求高漲時提供支援電力。

法國政府計畫的最關鍵重點，在於EDF必須以較低價格再多出售20兆瓦小時（TWh）電力給競爭廠商，EDF已在ARENH機制下同意出售100TWh的電力。

分析師表示，這對EDF來說將是大麻煩，因為EDF已將大部分今年預定要生產的電力提前出售，因此EDF將必須在市場上高價買電但低價賣給對手，政府規定的價格為每百萬瓦小時（MWh）46.2歐元。

對EDF來說，法國政府宣布這些措施的時機，可說是屋漏偏逢連夜雨。同樣在14日，EDF表示，由於旗下多座反應爐發現瑕疵，今年預期的核能發電量將減少約10%。