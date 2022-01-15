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英國2022新生兒夯名預測出爐 動畫人物和足球員上榜

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
線上媒體公司嬰兒中心發布今年最流行的男女新生兒名字預測榜單，從前流行的名字紛紛退出流行，換成動畫人物和英超聯賽足球員名字入圍前10。路透
線上媒體公司嬰兒中心發布今年最流行的男女新生兒名字預測榜單，從前流行的名字紛紛退出流行，換成動畫人物和英超聯賽足球員名字入圍前10。路透

英國太陽報報導，線上媒體公司嬰兒中心（Baby Centre）發布今年最流行的男女新生兒名字預測榜單。有別於傳統流行的名字，迪士尼動畫「魔法滿屋」主角米拉貝爾（Mirabel）、英國女王伊麗莎白二世和多名英超聯賽足球員名字都上榜。

該公司預測，名列女新生兒熱門名字榜首的是Hazel，是榛樹的意思，去年才出現在百大熱門名字榜單，太陽報指出這個名字會繼續受到青睞。Olive和Iris預計分別名列第二和第三，也是去年才出現在百大熱門名字榜單。此外，可能是因為英國女王伊麗莎白二世今年將慶祝在位70周年，Elizabeth也入圍前10。迪士尼動畫「魔法滿屋」主角米拉貝爾（Mirabel）也上榜。

男新生兒最熱門名字預計是Albie，第二和第三名分別是Reggie和Frankie。其中Frankie是男女皆可使用的名字，預計會持續名列前茅。 曼聯球星拉什福德（Marcus Rashford）名字Marcus、切爾西新人中場加拉格爾（Conor Gallagher）名字Conor及兵工廠新人門將拉姆斯戴爾（Aaron Ramsdale）名字Aaron都入圍前10。

新生兒 英國 伊麗莎白二世

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