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欠繳會費超兩年 8國暫失聯合國大會投票權

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聯合國秘書長古特瑞斯本周二（1月11日）致函本屆聯合國大會稱，多國拖欠聯合國成員國會費超過兩年，當立即被取消其在聯合國大會的投票權。圖／德國之聲中文網
聯合國秘書長古特瑞斯本周二（1月11日）致函本屆聯合國大會稱，多國拖欠聯合國成員國會費超過兩年，當立即被取消其在聯合國大會的投票權。圖／德國之聲中文網

聯合國秘書長古特瑞斯本周二（1月11日）致函本屆聯合國大會稱，多國拖欠聯合國成員國會費超過兩年，當立即被取消其在聯合國大會的投票權。根據該信件，伊朗必須支付至少相當於1610萬歐元的會費方能重獲聯合國大會投票權；委內瑞拉積欠約值3480萬歐元會員費。

又是伊朗

去年1月，伊朗即曾被取消投票權，但在補交了最低欠款後，於6月重獲聯合國大會投票資格。德黑蘭當局指責美國實施制裁，使伊朗無法動用存在海外銀行的數十億美元。

小金額--大後果

蘇丹、安提瓜和巴布達、剛果民主共和國、幾內亞、瓦努阿圖和巴布亞新幾內亞也因欠繳會費兩年以上，從而失去聯合國大會投票權。《聯合國憲章》第十九條規定，若拖欠的會費額等於或超過應繳納的兩年會費，當事國便失去聯大投票權，除非能證明，此一情況由不可控因素造成。

蘇丹欠會費約26萬歐元；其它幾個國家各欠繳約6.5萬歐元。只要補交，便即能重獲投票權。

有例外

不過，大會有權決定例外情況。三個非洲國家從這項規定中受益：科摩羅、聖多美和普林西比以及索馬裡獲寬限期，可暫時繼續行使其投票權。

去年12月，聯合國大會批准了約值26億歐元的2022年度常規預算。此外，去年6月，聯大曾批准一項約值57億歐元的維和使命獨立預算。

（德新社，美聯社）

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