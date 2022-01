洪加湯加火山再爆海嘯撲3國 東加警報聲大作民眾尖叫逃命

南太平洋島國東加的洪阿哈阿帕伊島的洪阿東加—洪加湯加火山(Hunga Tonga-Hunga Ha'apai)火山自1月14日起再次噴發。官員15日第二次發布海嘯警報。警方呼籲人們前往高地暫避。從網民在Twitter發布影片可見,大浪湧進民居,至少一米高。

名為Mere Taufa的東加民眾稱,她和家人在當地時間約晚上7時後聽到火山爆發,當時他們準備吃晚飯。

Mere Taufa稱:「它是大爆發、地面都震動,我們的家在搖動。之後海浪來了。我的弟弟還以為附近發生炸彈爆炸。」

她說自己第一反應是抓住妹妹,躲到桌子,大聲呼叫爸媽。她稱其他鄰居情況都差不多。

她說下一件發生的事就是海水湧入屋,她從自家窗戶看到鄰居的家塌下。她說:「你可聽到到處都是的尖叫聲,人們一邊尖叫一邊逃跑,所有人都在往高地跑。」

一名住在東加Kolomotu'a的居民自稱住近海邊,已在開車逃生,但路上塞車:「請為我們一家人的安全祈禱。」

名為Anthony Browna的斐濟民眾在網上留言稱,1小時內聽到多次爆發的聲音,遠在斐濟(Fiji)那地(Nadi)都聽到,而且門窗都隨之震動。

居於新西蘭北島陶朗阿(Tauranga)的一對男女稱,他們在新西蘭時間晚上7時15分聽到爆發。

他們形容:「這就像(電影)《侏羅紀公園》。 好像暴龍從遠處走來,儀表板上的水在震動。情況就是那樣。」

有新西蘭民眾稱在社交媒體上稱,火山爆發的聲音就像「音爆聲」(Sonic boom)的巨響。

《新西蘭先驅報》15日稱火山爆發時火山灰直撲17公里高空,之後它們又處雨水落下。東加首都努庫阿洛法(Nuku'alofa)正苦於火山灰雨的影響。

火山爆發後警報聲響徹努庫阿洛法,火山灰又遮敝日光,令人想像到末日的情景,情況令人恐懼。

截至14日,努庫阿洛法觀測到最高的海嘯為30厘米高。

新華社14日引讀當地媒體報道,位於首都努庫阿洛法以北約65公里處的洪阿東加—洪加湯加火山火山14日上午開始噴發,大量火山灰、氣體與水蒸氣形成巨大雲團,湯加全境空氣質量受嚴重影響。

東加首席地質學家庫拉認為,相較這座火山在2021年12月20日的最近一次噴發,此次噴發釋放的能量約為上一次的7倍,而且還在持續增加。

東加國家海嘯預警中心14日發布海嘯預警,呼籲民眾遠離海灘及低窪地帶,並戴上口罩,防止吸入受火山灰污染的空氣。

東加政府部門14日當天下午全部關閉,地質部門呼籲民眾避免外出並保護好蓄水裝置。湯加警方也在首都的海灘加強巡邏,同時要求民眾轉移到地勢較高處

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe