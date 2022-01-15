洪加湯加火山再爆海嘯撲3國 東加警報聲大作民眾尖叫逃命

南太平洋島國東加的洪阿哈阿帕伊島的洪阿東加—洪加湯加火山（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）火山自1月14日起再次噴發。官員15日第二次發布海嘯警報。警方呼籲人們前往高地暫避。從網民在Twitter發布影片可見，大浪湧進民居，至少一米高。

東加居民：邊尖叫邊逃

名為Mere Taufa的東加民眾稱，她和家人在當地時間約晚上7時後聽到火山爆發，當時他們準備吃晚飯。

Mere Taufa稱：「它是大爆發、地面都震動，我們的家在搖動。之後海浪來了。我的弟弟還以為附近發生炸彈爆炸。」

她說自己第一反應是抓住妹妹，躲到桌子，大聲呼叫爸媽。她稱其他鄰居情況都差不多。

她說下一件發生的事就是海水湧入屋，她從自家窗戶看到鄰居的家塌下。她說：「你可聽到到處都是的尖叫聲，人們一邊尖叫一邊逃跑，所有人都在往高地跑。」

一名住在東加Kolomotu'a的居民自稱住近海邊，已在開車逃生，但路上塞車：「請為我們一家人的安全祈禱。」

電影《侏羅紀公園》現實版

名為Anthony Browna的斐濟民眾在網上留言稱，1小時內聽到多次爆發的聲音，遠在斐濟（Fiji）那地（Nadi）都聽到，而且門窗都隨之震動。

居於新西蘭北島陶朗阿（Tauranga）的一對男女稱，他們在新西蘭時間晚上7時15分聽到爆發。

他們形容：「這就像（電影）《侏羅紀公園》。 好像暴龍從遠處走來，儀表板上的水在震動。情況就是那樣。」

有新西蘭民眾稱在社交媒體上稱，火山爆發的聲音就像「音爆聲」（Sonic boom）的巨響。

《新西蘭先驅報》15日稱火山爆發時火山灰直撲17公里高空，之後它們又處雨水落下。東加首都努庫阿洛法（Nuku'alofa）正苦於火山灰雨的影響。

火山爆發後警報聲響徹努庫阿洛法，火山灰又遮敝日光，令人想像到末日的情景，情況令人恐懼。

截至14日，努庫阿洛法觀測到最高的海嘯為30厘米高。

新華社14日引讀當地媒體報道，位於首都努庫阿洛法以北約65公里處的洪阿東加—洪加湯加火山火山14日上午開始噴發，大量火山灰、氣體與水蒸氣形成巨大雲團，湯加全境空氣質量受嚴重影響。

東加首席地質學家庫拉認為，相較這座火山在2021年12月20日的最近一次噴發，此次噴發釋放的能量約為上一次的7倍，而且還在持續增加。

東加國家海嘯預警中心14日發布海嘯預警，呼籲民眾遠離海灘及低窪地帶，並戴上口罩，防止吸入受火山灰污染的空氣。

東加政府部門14日當天下午全部關閉，地質部門呼籲民眾避免外出並保護好蓄水裝置。湯加警方也在首都的海灘加強巡邏，同時要求民眾轉移到地勢較高處

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

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文章授權轉載自《香港01》