快訊

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

隔了2天到西堤用餐也染疫 陳時中：任何傳播皆可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安德魯王子涉性侵還能當公爵？專家指女王自己沒辦法拔

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
英國女王伊麗莎白二世（左）與次子安德魯王子（右）。美聯社
英國女王伊麗莎白二世（左）與次子安德魯王子（右）。美聯社

英國安德魯王子申請撤銷自己被控性侵的民事官司12日遭駁，隔天隨即被拔除全部軍銜、皇室贊助人與「殿下」（HRH）尊稱，現在更面臨外面進一步呼籲讓他自付維安費用及撤銷他的「約克公爵」爵位。

衛報報導，隨著安德魯被禁止以任何官方身分使用「殿下」稱呼和履行王室職責，要求取消公爵頭銜和稅金支付維安隨扈的聲浪跟著水漲船高。據報保護安德魯的成本估計一年可高達200萬英鎊稅金，安全事務國務部長海因斯（Damian Hinds）受訪時，拒絕確認納稅人是否會繼續資助安德魯的維安工作。

約克中心區（York Central）下院議員馬斯凱爾（Rachael Maskell MP）發推文認為，安德魯死抱著約克公爵頭銜的日子再延長一天都站不住腳，他「跟約克的聯繫必須結束」，約克市議會也有市議員發起剝奪安德魯公爵頭銜的運動。

安德魯身為女王的兒子，出生即擁有「殿下」尊稱與王子頭銜，1986年結婚後獲冊封為約克公爵。商業內幕訪問的專家指出，白金漢宮沒有拔掉安德魯頭銜真的是因為「不能」，必須要經過英國議會才行。

王室歷史學家暨英歐王室的專家基尼格（Marlene Koenig）指出，這麼做要經歷一個複雜的過程，移除安德魯的頭銜要「取得議會的法案，其次是御准（Royal Assent）」。

基尼格指出，英國在一戰期間制定《1917年頭銜剝奪法》（The Titles Deprivation Act 1917），剝奪「敵方王室」保留的英國頭銜，英國議會可以通過類似的法案，再經女王御准生效。不過，基尼格相信，若要走到這一步，則將取決於安德魯官司的結果，但她認為全案不會發展到庭審，因為安德魯不會想要進到正式審判前的證據開示（Discovery）階段。

同樣認為安德魯「極不可能」失去頭銜的王室傳記作家沃維克（Christopher Warwick）則告訴Sky News，安德魯不是英國敵人，因此沒有頭銜剝奪法適用的餘地。

英國安德魯王子申請撤銷自己被控性侵的民事官司12日遭駁，隔天隨即被拔除全部軍銜、皇室贊助人與「殿下」尊稱，現在更面臨外面進一步呼籲讓他自付維安費用及撤銷他的「約克公爵」爵位。路透
英國安德魯王子申請撤銷自己被控性侵的民事官司12日遭駁，隔天隨即被拔除全部軍銜、皇室贊助人與「殿下」尊稱，現在更面臨外面進一步呼籲讓他自付維安費用及撤銷他的「約克公爵」爵位。路透

英國 王室 女王 性侵

延伸閱讀

哈利小心了？安德魯被踢出皇室 「這兩人」成鼓吹要角

被性侵醜聞追殺的王冠：英國女王「永遠放逐」安德魯王子

捲性侵案！英女王次子安德魯歸還王室頭銜 以平民身分受審

法官駁回聲請 安德魯王子將面臨性侵受害者官司

相關新聞

海岸出現大浪！南太平洋海底火山爆發 紐西蘭發布國家級警報

南太平洋島國東加王國海域的一座海底火山噴發，東加15日發布海嘯警報，鄰近的紐西蘭也發布全國訊息，提醒民眾注意。

關係好轉？俄應美要求 搗毀橫行全球的駭客組織REvil

俄羅斯聯邦安全局（FSB）14日表示，應美國政府要求，已搗毀全球最惡名昭彰的網路犯罪組織REvil，並逮捕其中一些成員。...

日本男子稱遭職場霸凌 縱火燒物流倉庫

日本「日立物流西日本」一間倉庫去年發生延燒6天的大火，警方調查發現火災是遭人縱火，被逮捕的犯嫌供稱因為被同事施暴不想一起...

衣索比亞戰事兩週釀平民108死 糧食救援近停擺

聯合國今天表示自新年以來，在衣索比亞北部泰格瑞（Tigray）戰亂地區至少有108名平民在連串空襲中喪生

洪加湯加火山再爆海嘯撲3國 東加警報聲大作民眾尖叫逃命

南太平洋島國東加的洪阿哈阿帕伊島的洪阿東加—洪加湯加火山（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）火山自1月14日起再次噴發。官員15日第二次發布海嘯警報。警方呼籲人們前往高地暫避。從網民在Twitter發布影片可見，大浪湧進民居，至少一米高。

安德魯王子涉性侵還能當公爵？專家指女王自己沒辦法拔

英國安德魯王子申請撤銷自己被控性侵的民事官司12日遭駁，隔天隨即被拔除全部軍銜、皇室贊助人與「殿下」（HRH）尊稱，現在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。