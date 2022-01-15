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海岸出現大浪！南太平洋海底火山爆發 紐西蘭發布國家級警報

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
南太平洋島國東加王國海域的一座海底火山噴發。 圖擷自推特
南太平洋島國東加王國海域的一座海底火山噴發。 圖擷自推特

南太平洋島國東加王國海域的一座海底火山噴發，東加15日發布海嘯警報，鄰近的紐西蘭也發布全國訊息，提醒民眾注意。

有網友在社群網站上傳影片，顯示東加海岸出現大浪。東加氣象局表示，已針對全國發出海嘯警報。這座海底火山噴發和近來洪加湯加火山（Hunga Tonga-Hunga Haʻapa）的活動有關。

海嘯 紐西蘭

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