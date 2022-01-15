快訊

楊金龍示警：將於適當時機升息 房市管制尚有調整空間

本土今新增6例！西堤群聚再增3學生、3顧客染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又兩國抵制冬奧！丹麥、荷蘭不派外交代表團出席

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
北京冬奧將於下月4日登場。路透
北京冬奧將於下月4日登場。路透

歐美多國相繼對即將於下月登場的北京冬奧進行外交抵制，不派官方外交代表團出席。丹麥荷蘭14日也表態，不會派外交代表團前往。

路透報導，丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）14日表示，「我們丹麥非常關注中國的人權狀況，這也不是什麼秘密。政府已經決定，我們不會去參加中國的冬季奧運。」

荷蘭外交部發言人14日稍早則表示，由於中國實施的防疫限制，與中國進行雙邊接觸的機會將很有限，因此荷蘭不派官方外交代表團出席北京冬奧。

歐盟本周曾針對是否外交抵制北京冬奧進行討論，但未能達成一致立場，荷蘭、丹麥緊接著宣布了自己的決定。

目前澳洲、英國、加拿大、日本、紐西蘭和澳洲等已加入美國行列，抵制北京冬奧。中國否認任何侵犯人權行為，譴責抵制運動違反奧林匹克原則。

北京冬奧 荷蘭 丹麥

延伸閱讀

國際奧會進駐北京 聯國祕書長證將出席開幕式

北京倡冬奧期間居家辦公 紓緩交通壓力

北京冬奧倒數 美議員憂選手資安風險無言論自由

Omicron席捲確診數不斷攀升 丹麥擬為脆弱群體打第4劑

相關新聞

聯邦快遞向美航空總署申請 盼在貨機加裝反飛彈系統

CNN報導，聯邦快遞（FedEx）14日向美國聯邦航空總署（FAA）提交申請文件，指希望在部分貨機上加裝紅外線雷射反飛彈...

又兩國抵制冬奧！丹麥、荷蘭不派外交代表團出席

歐美多國相繼對即將於下月登場的北京冬奧進行外交抵制，不派官方外交代表團出席。丹麥、荷蘭14日也表態，不會派外交代表團前往...

日本17歲少年持刀衝大學聯招東大考場 3人遭砍

NHK等日媒快訊，日本今早發生一年僅17歲男子持刀衝入大學入學考試東大考場砍人，目前已知共三人遇刺。行兇男子當場遭到逮捕，警方正在訊問中。

旅遊業該何去何從？聯合國調查：亞太地區遊客人數比疫情前少95％

因為新冠肺炎的流行，全球旅遊業在2021年損失達2兆美元，且復甦脆弱和緩慢。

巴西兒童開打COVID-19疫苗 8歲原住民率先接種

8歲原住民大衛（Davi Seremramiwe Xavante）今天成為巴西第一名接種COVID-19（2019冠狀病...

立陶宛外長籲歐盟同抗中國 持續深化台灣關係

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯13日接受義媒專訪，重申立陶宛讓台灣在首都開設「台灣代表處」是正確決定，呼籲歐盟國家團結對抗中國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。