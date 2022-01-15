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又兩國抵制冬奧！丹麥、荷蘭不派外交代表團出席
歐美多國相繼對即將於下月登場的北京冬奧進行外交抵制，不派官方外交代表團出席。丹麥、荷蘭14日也表態，不會派外交代表團前往。
路透報導，丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）14日表示，「我們丹麥非常關注中國的人權狀況，這也不是什麼秘密。政府已經決定，我們不會去參加中國的冬季奧運。」
荷蘭外交部發言人14日稍早則表示，由於中國實施的防疫限制，與中國進行雙邊接觸的機會將很有限，因此荷蘭不派官方外交代表團出席北京冬奧。
歐盟本周曾針對是否外交抵制北京冬奧進行討論，但未能達成一致立場，荷蘭、丹麥緊接著宣布了自己的決定。
目前澳洲、英國、加拿大、日本、紐西蘭和澳洲等已加入美國行列，抵制北京冬奧。中國否認任何侵犯人權行為，譴責抵制運動違反奧林匹克原則。
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