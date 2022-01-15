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日本17歲少年持刀衝大學聯招東大考場 3人遭砍

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日本17歲少年持刀衝大學聯招東大考場 3人遭砍

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
富士新聞網快訊，日本今早發生一男性持刀衝入大學入學考試考場砍人，目前已知共三人遇刺。圖擷自推特
富士新聞網快訊，日本今早發生一男性持刀衝入大學入學考試考場砍人，目前已知共三人遇刺。圖擷自推特

NHK等日媒快訊，日本今早發生一年僅17歲男子持刀衝入大學入學考試東大考場砍人，目前已知共三人遇刺。行兇男子當場遭到逮捕，警方正在訊問中。

據了解，持刀砍人的17歲男子，也是今年應試的高中生。

據大學入學考試中心與警視廳說法，遭人闖入的是東京大學彌生校區的考場，3名被刺傷的分別為一名70歲男性，及男、女高中生各一人，同樣被利刃刺中背部。據了解，男高中生傷勢嚴重，其餘兩人較輕微，三人都還有意識。

該考區約3700人，考試仍在日本時間早上9時30分如期舉行。東大公關表示，目前還不清楚事件的詳細情形，仍在了解中。

一名就讀東大2年級的男生受訪，剛看到救護車疾駛而過，還在疑惑發生什麼事情，沒想到在入學考試這種日子發生攻擊事件，不敢想像發生在自己身上。

東京大學 日本

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