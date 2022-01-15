旅遊業該何去何從？聯合國調查：亞太地區遊客人數比疫情前少95％

因為新冠肺炎的流行，全球旅遊業在2021年損失達2兆美元，且復甦脆弱和緩慢。

「究竟何時能出國？」大概是這兩年來，所有民眾最殷殷切切的企盼，隨著新冠肺炎的蔓延，想要出國已經成了一種難如登天的事，不僅可能在國外因此意外染疫，出國前後所需要的隔離和檢疫過程，往往就會耗上整整一個月。

因此，過往結婚出國蜜月、離職後想要出國散心並放鬆心情的選擇，如今已經不可能實現，更遑論不少家庭因為疫情的影響多年無法再見面、聚首，甚至見不到家中年邁父母親、孩子剛出生就被迫分離的遺憾也不斷上演──這是疫情之下，最大的人情遺憾。

當然，在沒有人出國的狀況下，觀光業和旅遊業者的衝擊更是前所未有的巨大，不少旅行社倒閉、關門，就算因應轉型和裁員，也無法應付龐大的損失，整個產業基本上是處於一種死水的無奈。

全球旅遊業一年損失達2兆美元

根據聯合國「世界旅遊組織」（United Nations World Tourism Organization，UNWTO）的最新統計，因為新冠肺炎的流行，全球旅遊業在2021年損失達2兆美元，並且這行業的復甦脆弱和緩慢。

邁入2022年，這場疫情似乎也完全沒有停止的態勢，縱使全球各國的疫苗普及率已經明顯的提升、幾乎大部分人口都已施打第一劑疫苗，但變種病毒Omicron的出現，卻常常導致各種突破性感染，在高傳染力又病徵不明顯的狀況下，很多人往往確診了但不自知，進而讓病毒不斷擴散。

世界旅遊組織表示，2021年的國際遊客人數，比2019年、疫情爆發前紀錄的15億人次低70％至75％，與2020年的降幅類似，基本上已經整個瓦解。

不僅如此，許多專家也不認為國際旅行有可能在2022年內實現，整個旅行業前景也被評估為非常黯淡，是疫情之下受打擊最嚴重的產業之一。畢竟，現在的問題已經不是疫苗施打普及與否，而是不斷變異的病毒株，都讓各國專家無法招架。

旅遊業為什麼如此重要？

對不少國家來說，旅遊業是它們維持生計的主要命脈，世界旅遊組織表示，旅行業是世界主要的經濟樞紐之一，2019年就佔了全球貿易的7％，對某些國家來說，旅遊業可以佔其GDP的20％以上，總體而言，它是全球經濟的第三大出口類別。

然而，新冠肺炎出現以後，它成了受牽連最嚴重的產業，也連帶著影響了各大洲的經濟、生計、公共服務機會等，這龐大的價值鏈讓許多產業都受到牽連。

專家強調，除了全球近1.5億個提供勞工就業機會的勞動密集型住宿和食品服務、旅遊相關行業外，還有多達1億個直接旅遊工作崗位承受風險，小企業尤其脆弱，也幾乎沒有業主能度過這個危機。

不僅如此，佔旅遊業勞動力54％的女性、青年、打零工者是最危險的族群，「沒有一個國家會不受影響，其中最依賴旅遊業來實現就業和經濟增長的目的地會最為嚴重，特別是島嶼型的開發中國家、非洲國家等，受創非常慘烈。」

疫苗施打速率遠追不上變種病毒的蔓延

專家表示，儘管最近，疫情的狀況有比剛爆發時改善不少，但世界各地的疫苗接種速率，都比不上Delta和Omicron變種的蔓延，這將重重打擊已經非常緩慢在紓解的疫情。

「最近許多國家，被變種病毒入侵後採取了嚴格的封鎖限制，這是一個不可預的情況，更是旅遊業的歷史性危機。」專家補充，「好消息是，旅遊業的重振會比其它產業來得更快速，一旦疫情完全結束、人們開始出國，就可以東山再起。」

世界旅遊組織表示，旅行業目前除了面對不能出入境的限制外，還正努力應付疫情後油價飆升、供應鏈中斷所造成的經濟壓力。

好消息是，日前由於旅行信心的增強、疫苗施打速度加快與許多國家放寬了邊境限制，全球在2021年夏季的遊客人數有所增長，特別是加勒比海地區、南亞的島嶼區與南歐的渡假勝地，都有比2020年的狀況來得還要好。

然而，還是有國家完全沒看到任何遊客，特別是在亞洲和太平洋地區，與2019年相比，許多觀光景點仍然禁止非必要的旅行，這些地方的遊客和往年相比下降了95％。

依然封閉的國界

根據統計，截至2021年底為止，全球有超過46個國家，約全球旅遊勝地的21％，邊境對含本國人的遊客完全封閉，另有55個國家的邊境，對部分外國遊客關閉，只有4個國家取消了邊境限制，包含哥倫比亞（Colombia）、哥斯大黎加（Costa Rica）、多明尼加（Dominican）和墨西哥（Mexico）。

專家強調，可以確定的是，新冠肺炎改變了人們所知的旅遊格局，未來需要出國的旅行者絕對需要擁有接種疫苗的證明，或提出帶有抗體的書面報告；在變種病毒爆發之前，許多國家也開始發布相關的指令，他們允許已接種過兩次疫苗的旅行者能夠不需要隔離。

在未來，人們對於旅遊的態度會有大幅的改變，以往對於說走就走、毫不猶豫的旅程，日後會徹底的破滅，甚至少數出差的行為會成為平衡社會經濟變化的樞紐，以改善令人難以置信的經濟慘況。

（本文出自2021.1.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）