又陷派對門！英首相府遭爆 菲立普親王葬禮前開趴狂歡

英國每日電訊報13日再踢爆，英國首相府數十名工作人員去年4月、在菲立普親王葬禮前夕舉辦兩場歡送派對，相較之下，女王伊莉莎白二世為了遵循防疫控制措施，在菲立普葬禮當天，她只能獨自坐在教堂一隅，送結褵73年的夫婿最後一程。

據報導，2021年4月16日晚間， 英國首相府舉辦兩場酒精派對，分別要歡送首相強生的時任通訊總監斯萊克（James Slack）和強生的私人攝影師。

目擊者向每日通訊報說，當天他們喝了很多酒，與會者在聚會上跳舞，強生的一名顧問負責音樂，聚會持續到午夜之後。

據報導，大約有30人參加這兩場最初是獨立的活動，兩場派對在午夜左右合併。一名發言人表示，強生本人當時不在場。首相府也未否認該報導。

強生近日因涉嫌在2020年5月於唐寧街舉行自帶酒水派對而遭到嚴厲批評，反對派和一些保守黨議員已要求他請辭負責，對此，強生已公開道歉，會先等待內部調查結果再做下一步決定。