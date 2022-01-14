影／火箭襲向美駐巴格達使館 C-RAM系統接戰畫面曝光

美聯社與法新社13日報導，2名伊拉克安全官員透露，至少4枚火箭當晚射向位於首都巴格達「綠區」（Green Zone）內的美國大使館，目擊者拍攝影片則可見到美方防禦系統開火迎擊。據指出，此次襲擊事件一共造成三人受傷。

據報導，位於戒備森嚴「綠區」的美國駐伊拉克大使館面對火箭來襲時，啟動了「反火箭、砲彈與迫砲系統」（Counter-Rocket, Artillery and Mortar System, C-RAM）。C-RAM防禦系統配備一挺每分鐘可發射多達4500發彈藥的強力機砲，並利用雷達偵測、評估與摧毀來襲的敵方飛行武器。

根據目擊者拍攝影片，先著疑似是火箭光點飛過，接著響起防空炮開火聲響和C-RAM系統接戰。BBC波斯語服務記者Nafiseh Kohnavard拍攝的另一隻影片距離較遠，但仍可清楚見到C-RAM吐出的火舌掃過巴格達夜晚，在「綠區」附近的底格里斯河（Tigris River）上空炸出無數光點。