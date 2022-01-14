阿富汗神學士：公立大學即將復課 上課時男女需分開就座
由阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）領導的政府1月12日表示，全國各地的公立大學將很快復課，不過在課堂上男女需要分開就座。
根據黎明新聞網站（Tolo News）報導，高等教育部長哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）12日會見傳媒時宣布公共大學重開，男女學生均能回到校園上課。
神學士自2021年8月接管阿富汗政權後，當地的公立大學一直關閉。
哈卡尼未有說明具體的重開日期，但解釋公立大學遲遲未能復課的原因，是由於經濟危機和缺少能隔開男、女學生的教室。
哈卡尼還承諾，政府會開辦一間國際化大學，教授伊斯蘭教法、醫學、農學和工程學，在這4個專業領域授予學生碩士和博士學位。
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文章授權轉載自《香港01》
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