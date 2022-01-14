性別歧視？印尼女子外遇遭鞭100下 偷吃對象只抽15下

印尼亞齊省（Aceh）是印尼唯一擁有執行伊斯蘭教法自治權的地區，以嚴格「鞭刑」聞名。近日有名女子因婚外情而被判處公開鞭刑100下，而她的婚外情對象卻因否認涉案只被鞭打15下。

英國衛報報導，東亞齊檢察官辦公室綜合調查部門負責人阿拉雅（Ivan Najjar Alavi）表示，該名女子向調查人員坦承有婚外性行為後，法院對她做出嚴厲判決。而女子的婚外情對象也已婚，但他否認涉案，因此法官難以將他定罪。

阿拉雅向記者說，「在審判期間，他（男方）什麼都沒承認，否認所有指控。因此，（法官）無法證明他是否有罪。」

亞齊是印尼唯一擁有執行伊斯蘭教法自治權的地區，賭博、飲酒、通姦和同性戀等通常都會被處以鞭刑。