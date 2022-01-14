快訊

宜蘭縣府兩處長涉貪汙治罪條例 遭聲押禁見及交保

捲入土地弊案！林姿妙清晨抵宜檢複訊 神情疲憊步伐不穩

美俄密集外交未奏效 白宮：備妥情勢升級應對方案

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國白宮國家安全會議顧問蘇利文。美聯社
美國白宮國家安全會議顧問蘇利文。美聯社

10萬俄軍壓境劍指烏克蘭，在美歐俄多方對話後，美國白宮國家安全會議顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日在白宮簡報室表示，美國不認為俄國已最終決定入侵烏克蘭，但不評估其可能性，而是強調美國與盟友準備好應對可能的侵略。

俄羅斯方面對於和美國及北約的會議成果表達悲觀，揚言若外交路線失敗，將採取軍事行動，若西方無法同意俄國主張的北約停止東擴與不讓烏克蘭入北約，那麼俄國也不排除在古巴或委內瑞拉駐軍。

蘇利文說，目前沒規畫和俄羅斯繼續談，美國將與盟友商討下一步，俄羅斯要決定是否繼續走外交路線；「若俄國選擇其他方式，我們會據此回應。」

美國駐歐洲安全與合作組織（OSCE）大使卡彭特（Michael Carpenter）13日在OSCE會議結束後對媒體表示，歐洲安全面臨危機，戰鼓已響，美國必須嚴肅應對此事，為情勢升級做好準備。

美國 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

【專家之眼】烏克蘭危機緩解：北約不東擴，俄不西進？

俄國畫東歐紅線遭北約拒絕 分析：找藉口囤兵烏克蘭邊境

美國安顧問：若俄入侵烏克蘭 北溪2號深受威脅

【重磅快評】美急談戰略穩定 台灣切香腸切到核按鈕？

相關新聞

俄國副外長：不排除在古巴和委內瑞拉駐軍

歐洲安全合作組織（ＯＳＣＥ）13日和俄羅斯在奧地利維也納舉行會議，這是西方國家和俄國本周的第三回合會談。俄國語帶威脅表示...

美俄密集外交未奏效 白宮：備妥情勢升級應對方案

10萬俄軍壓境劍指烏克蘭，在美歐俄多方對話後，美國白宮國家安全會議顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日在白宮簡...

強生「派對門」挨轟 保守黨掀內訌

英國首相強生捲入的「派對門」引發保守黨內訌，蘇格蘭保守黨黨魁羅斯公開呼籲要強生請辭，卻被國會保守黨領袖里斯莫格斥為「輕量...

開先河 德法院判前敘利亞軍官危害人類罪

本周四（1月13日），德國一地方法院裁定一名前敘利亞陸軍上校犯有有官方背景的酷刑罪，判處無期徒刑。

俄副外長嗆：不排除在古巴駐軍

歐洲安全合作組織（ＯＳＣＥ）十三日和俄羅斯在奧地利維也納舉行會議，這是西方國家和俄國本周的第三回合會談。俄國語帶威脅表示...

英軍情五處：工黨議員金主疑為中國間諜 國會恐遭滲透

英國太陽報報導，英國國內情報機構軍情五處（MI5）指控，長期贊助工黨國會議員加德納（Barry Gardiner）辦公室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。