美俄密集外交未奏效 白宮：備妥情勢升級應對方案

10萬俄軍壓境劍指烏克蘭，在美歐俄多方對話後，美國白宮國家安全會議顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日在白宮簡報室表示，美國不認為俄國已最終決定入侵烏克蘭，但不評估其可能性，而是強調美國與盟友準備好應對可能的侵略。

俄羅斯方面對於和美國及北約的會議成果表達悲觀，揚言若外交路線失敗，將採取軍事行動，若西方無法同意俄國主張的北約停止東擴與不讓烏克蘭入北約，那麼俄國也不排除在古巴或委內瑞拉駐軍。

蘇利文說，目前沒規畫和俄羅斯繼續談，美國將與盟友商討下一步，俄羅斯要決定是否繼續走外交路線；「若俄國選擇其他方式，我們會據此回應。」

美國駐歐洲安全與合作組織（OSCE）大使卡彭特（Michael Carpenter）13日在OSCE會議結束後對媒體表示，歐洲安全面臨危機，戰鼓已響，美國必須嚴肅應對此事，為情勢升級做好準備。