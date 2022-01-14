開先河 德法院判前敘利亞軍官危害人類罪

本周四（1月13日），德國一地方法院裁定一名前敘利亞陸軍上校犯有有官方背景的酷刑罪，判處無期徒刑。

萊茵蘭-普法爾茨州科布倫茨（ Koblenz ）高等地方法院裁定被告安瓦爾·拉斯蘭（ Anwar Raslan ）作為大馬士革阿爾-哈迪卜（ Al-Khatib ） 拘押中心負責人，對 27 人遭謀殺負有直接責任。

對拉斯蘭的起訴基於普世管轄權原則。依據該原則，各國司法機構均有權起訴外國人在他國可能犯下的戰爭罪。

此次審判是第三國司法機構首次審判敘利亞國內發生的涉嫌危害人類罪行為。

指控要點

現年 58 歲的這名前敘軍上校否認犯有酷刑罪，否認下過任何酷刑命令。

根據指控，被告所犯的危害人類罪發生在 2011 年和 2012 年--敘利亞內戰階段。拉斯蘭被控要對首都大馬士革情報總局監獄裡至少 4000 人遭受酷刑負責。他被指控監督審訊，審訊所使用的手段包括"電擊"、"拳打腳踢、用鐵絲和鞭子抽打"、強奸和性虐待，以及剝奪睡眠。

檢方指控，拉斯蘭負責安排審訊人員和獄警在這所臭名昭著的監獄工作，制定其工作程序，了解酷刑實情。檢方指出，施用酷刑旨在逼供、獲取信息。

上周，拉斯蘭的辯護律師要求法院宣判其當事人無罪，理由是，他從未親自折磨過任何人，而且，早在 2012 年底便已出逃敘利亞。

人權組織表歡迎

此次審判可能為未來對在內戰期間犯罪的敘利亞官員的審判開創國際先例。

歐洲獨立人權組織--憲法和人權中心（ European Center for Constitutional and Human Rights）秘書長卡萊克（ Wolfgang Kaleck ）表示，"盡管國際刑事司法存在種種缺陷，但對拉斯蘭的定罪顯示了普世管轄權原則能夠奏效，而且，在德國和歐洲實際可行。"

人權觀察執行主任羅斯（Kenneth Roth）也對判決表示歡迎。他在日內瓦對媒體稱， "它確實具有歷史意義"。 他透露，人權觀察在此案審理中幫助提供了一些證據，證明"拘留期間的酷刑和謀殺……是阿薩德政府作案手段的重要組成部分。"

要求終身監禁

鑑於罪行嚴重，檢方要求法院對被告判無期徒刑，並排除在前 15 年內釋放的可能性。

該案於 2020 年 4 月開庭審理，被告是兩名敘利亞人。其中較年輕的埃亞德· A. （Eyad A. ） 去年 2 月獲刑四年半，罪名是協助和教唆從事危害人類罪，其中包括幫助將 30 名反政府抗議者轉移到阿爾-哈迪卜酷刑監獄。

兩名被告均被視為巴沙爾·阿薩德政權官員，後逃離敘利亞， 2019 年在德國被捕。

俄羅斯和中國曾在聯合國安理會投票否決西方國家將敘利亞當局反人類罪提交國際刑事法院審理的提案，從而導致酷刑和化學武器襲擊的幸存者尋求正義的機會大為減少。

（德新社，路透社）

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