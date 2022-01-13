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立陶宛近6成民意不支持目前對中政策 外長：從沒變過

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立陶宛近6成民意不支持目前對中政策 外長：從沒改過

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯，攝於2021年11月。法新社
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯，攝於2021年11月。法新社

立陶宛網媒日前披露，立國外交部委託製作的民調顯示，近三分之二受訪者不支持目前的對中國大陸政策，但外交部長藍斯柏吉斯被問及此事時堅持，立國政府的中國政策是始終如一。

立陶宛國家廣播電視（LRT）報導，此分民調於2021年12月10日至18日進行。在眾多問題之中，受訪者也被問到他們如何看待立陶宛的對中政策，結果僅13%表達支持，58%持負面看法。此外，一般而言，民眾對立陶宛外交政策的信任度達到30%，47%稱他們並不信任。

對此結果，藍斯柏吉斯稱立陶宛的中國政策沒有變過，「立陶宛事實上從來沒有改變對中政策，中國已決定針對立陶宛與歐盟實施未公布的、很可能非法的措施。事實就是這樣」。

藍斯柏吉斯還說，在他看來，民調的部分問題措辭不夠準確，「我可能會問，立陶宛是否應該支持、同意台灣的人民被稱為台灣人的願望，而不是詢問立陶宛的對中政策」。

立陶宛 民調

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