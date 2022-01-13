杯葛聯合國決議 中、俄阻止制裁馬利

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】馬利與西非的爭執，成歐美與中俄的代理人戰爭！馬利臨時軍政府以暴動為由表示「選舉可能再延期」，違背民主承諾，西非經濟共和體決定再度對該國臨時政府祭出制裁。此舉受到美國、法國肯定，卻受到中國、俄羅斯反對。法國大使指出，俄國傭兵目前在馬利國內侵擾平民、掠奪資源。

中、俄杯葛聯合國決議

《半島電視台》報導，因為馬利臨時政府未能展現實踐民主選舉的決心，西非經濟共和體於9日決定再度祭出制裁，包括關閉成員國與馬利的邊境、暫停金融交易與凍結商業銀行等措施。此舉獲得法國與美國的支持，並提交到聯合國理事會進行決議。

但中國與俄羅斯卻阻止聯合國通過西非經濟共和體對馬利實施新制裁。中國與俄羅斯擔憂，馬利始終不減的區域衝突，造成該國準備大選的困難。俄羅斯大使内本齊亞指出，「如果該國政府與許多地區持續衝突的話，投票結果恐怕也不會多公正。」

法國大使里維埃則遺憾表示，馬利過渡政府「資金有限卻用來雇用國外傭兵，而不是支持國家軍隊或公共服務」。他痛批，包括俄國瓦格納集團在內的國際傭兵正威脅平民與掠奪資源，已侵害馬利的國家主權。俄羅斯外交部長則對此指控表示否認。

馬利與西非沉痾

馬利於2020年6月就充斥著不滿腐敗政府與經濟不景氣的抗議聲浪，在8月隨著叛軍搭乘輕裝卡車，衝撞馬利的軍事基地，一場軍事政變正式敲響警鐘。叛軍隨後逮捕了前總統易卜拉欣。而在西非經濟共合體的經濟制裁下，叛軍首領放軟態度建立過渡政府，並承諾於2022年2月後舉行大選。

根據《衛報》報導，叛軍於2021年5月再度發動政變，推翻過渡政府，軍方領導人戈伊塔親自接手臨時政府。然而，由軍方主導的臨時政府卻無心兌現2022年舉行民主選舉的承諾，以地方武裝集團暴動為藉口表示，「選舉可能再延期」。

西非經濟共和體於去年11月對此震怒表示，將對馬利政府實施制裁，頒布旅遊禁令及凍結該國資產，並不排除在沒有改善的狀況下，實施額外的懲罰。但戈伊塔不顧西非經濟共合體的警告，還提議由他主導的臨時政府應再執政五年。

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