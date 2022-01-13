觀光客銳減200倍 泰收規費放寬入境

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】靠跟觀光客收規費來吸引觀光？泰國政府12日宣布從4月起將向外國旅客收取每人300泰銖（約300台幣），用於支付包括檢測、旅館隔離與醫療保險費用。泰國政府希望透過小額收費放寬觀光客入境，否則疫情讓泰國觀光客減少200倍，觀光業損失無從填補。

收小費換服務

根據《海峽時報》報導，泰國旅遊部長蘇拉松12日表示，將從4月起對入境泰國的外國旅客徵收300泰銖的規費，這些錢也將回饋給觀光客，包括新冠肺炎的檢測費、旅館住宿或是居家隔離的住宿費，還有價值5萬美元的醫療險，此外這筆錢也將會用來提升觀光基本設備。

泰國2019年的觀光客數量達到4000萬，而受嚴格封鎖的防疫政策影響2021整年的觀光客數量只有20萬人，減少200倍下讓泰國的觀光業苦不堪言，泰國政府希望藉此讓觀光產業能朝向復甦的方向前進。不過由於新變種Omicron的大流行，外界對於此時進一步開放仍表示疑慮。

解封仍有疑慮

旅遊網站《Skift》提到，泰國總理府發言人塔納功表示，希望泰國今年的觀光客人數能回升至500萬到1500萬人，並帶來8000億泰銖的收益；泰國境內旅行社也估計今年將會有500到600萬名觀光客。

《路透社》提到，泰國於年初由於Omicron導致確診數攀升，讓政府不得不維持去年的「Test & Go」嚴格防疫措施，原訂於11日開放的「免隔離簽證」也因此繼續推遲。雖然為了觀光產業而部分解禁（收規費），但新型變種也讓泰國的觀光開放計畫多了更多變數。

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