立陶宛近6成民意不挺 但立國政府傳不準備改變對中強硬

立陶宛網媒《15分鐘新聞》（15min naujienos）12日率先披露，2021年12月中一分立國政府委託進行的民調顯示，近60%受訪者反對政府對中國大陸採取強硬政策。但立國外交部消息人士表示，本屆政府不會改變抗中方針或要求台灣代表處改名。

根據民調，僅1%受訪者給予政府「價值導向」對中政策「非常正面」評價，另外12%則持「正面」評價。相反的，21%受訪者稱他們感覺「非常負面」，37%則對當局強化對台關係的政策表達「負面」觀感。

立陶宛外交部一位消息人士表示，他們將「徹底分析結果」，但在本屆政府執政期間，不會出現改變方針或改名的機會，「這樣的討論將毫無意義，這無關於名字，中國的終極目標是關閉駐立陶宛臺灣代表處。這就是我們怎麼看這件事的」。

據報導，立陶宛維爾紐斯大學國際關係與政治學研究所（VU TSPMI）的Tomas Janeliūnas教授認為，至少在此事上，這個結果明顯要歸咎於非常粗魯的溝通錯誤。他指出，立國外交部和政府太晚才開始解釋相關決定，輿論場則塞滿批判資訊和抨擊政府缺乏對中回應的準備。

香港南華早報報導，維爾紐斯大學國際關係學系主任Dovilė Jakniūnaitė指民調結果比預期惡化更多，「我們不知道中國會如此強力反應，但我們現在必須處理後果」。她還說，民調是在「完全負面的媒體環境進行」，但即便如此，這「對我們的政府沒指望」。

此分民調由立國外交部委託VILMORUS行銷與民意研究中心製作，於2021年10日至18日進行，差不多是中國大陸針對立國對台政策實施的非官方經濟報復首度轉趨清晰的時候。隨著民意似乎反對抗中挺台的外交政策方針，立國已有在野政治人物發現有機可乘，公開要求政府改弦易轍，讓駐立陶宛臺灣代表處改名和修復對中關係。

《15分鐘新聞》報導網址：https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/neigiama-gyventoju-poziuri-i-politika-del-kinijos-leme-komunikacijos-stoka-56-1626832