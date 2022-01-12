重提烏克蘭不入北約 俄要求遭拒

北約組織30國與俄羅斯官員12日在布魯塞爾舉行北約俄羅斯理事會會議，討論烏克蘭危機。在烏克蘭邊境集結10萬部隊的俄國，重提烏克蘭不得加入北約等要求，北約斷然拒絕，稱俄方要求無法接受。

北約秘書長史托騰柏格、俄國副外長格魯希科和副防長佛明在會前亮相時，三人面色凝重，沒有公開握手，雖然俄國代表團在會場內曾與北約各國代表碰拳打招呼。

會議持續約四小時。俄國要求北約同意暫停讓新成員加入，包括烏克蘭，並降低在鄰近俄國邊界的愛沙尼亞等會員國軍事部署。若北約同意，俄國將限制其軍事演習等敵意行為。

俄國的條件，違反北約容許所有歐洲國家加入的「門戶開放」條款。美國駐北約大使史密斯說，沒有任何北約會員國會對此讓步或願意協商。愛沙尼亞國防部長拉內特說，俄方的提議「完全無法接受」。

美國談判代表副國務卿薛曼在會議結束之際推文說，美國仍堅持任何歐洲國家都有權加入北約。史托騰柏格也說，對於烏克蘭是否加入北約，俄國沒有否決權。

北約則在會中要求俄國從喬治亞、摩爾多瓦和烏克蘭撤軍，並讓烏克蘭緊張情勢降溫。史托騰柏格說，北約和俄國對於歐洲安全問題有「重大歧見」，但雙方願意坐下來談是個正面訊息，未來將安排更多會談。

克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄方的條件並非最後通牒，但歐洲安全面臨關鍵時刻，俄國關切北約在俄國周遭前共黨陣營國家的活動，西方國家必須回應。

這場北約與俄國的會談，是本周三場攸關歐洲與烏克蘭安危會談的第二場。美俄代表十日曾長談八小時，但兩場會談似乎無助和緩局勢。