捷克駐華大使支持北京冬奧 遭新外長反駁

（德國之聲中文網）捷克駐華大使佟福德（Vladimír Tomšík）日前接受中國《北京日報》專訪時表示，捷克總統澤曼（Miloš Zeman）在與他會面時請他要全力支持北京冬奧會，並說「毫無疑問，他是中國的朋友。」

這則去年底的報導稱，佟福德透露，在他於2021年夏天回國休假期間與澤曼會面時，對方特別囑咐要佟福德支持北京冬奧。他並誇贊「感謝中國和北京的精心籌備」，表示捷克將派出有史以來規模最大的冬奧代表團參加北京冬奧，人數預計將超過130人。

不過，力挺北京冬奧的聲音傳回捷克後，引發甫上任的捷克新任外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）的不滿。後者在9日接受捷克電視台訪問時表示，捷克政府正打算調整對華關系，而佟福德的發言違背政策。布拉格國際廣播電台報導稱，利帕夫斯基已致電佟福德，要他避免發表支持北京冬奧會的言論，顯見捷克政府內對華態度已有分歧。

媒體報道，當利帕夫斯基被問到是否要撤換大使時並未直接回應，但他強調外交由政府負責，而總統是國家元首，他無法阻止大使轉述總統的看法。

今年36歲的新外長利帕夫斯基被外界視為是對中俄強硬，擁護歐盟及北約的鷹派人士。台灣媒體報導稱，利帕夫斯基也是友台人士，去年10月底曾與訪問捷克的台灣外交部長吳釗燮共進晚餐，還曾經稱台灣是捷克「重要的經濟伙伴」，比中國要「多好幾倍」。

捷克總統澤曼親中俄的態度明顯，曾邀中國領導人習近平訪問布拉格，但在捷克政治體制中，總統象征性作用較大，雖能指派總理但沒有太多實權。

新政府計劃扭轉澤曼的友中路線，重新審視對中國和俄羅斯的關系，並強化與民主伙伴的關系。目前由新總理費亞拉（Petr Fiala）領導的中間偏右聯合政府包含了5個政黨組成，其中包括曾多次高調訪問台灣的布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）所屬的「海盜黨」。

（綜合報道）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】