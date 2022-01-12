金正恩高調視察導彈試射 歐美緊急應對

（德國之聲中文網）朝鮮官媒朝中社（KCNA）周三(1月12日) 報道，朝鮮領導人金正恩親自監督了一枚高超音速導彈的成功測試。報道說，攜帶「高超音速滑翔器」的導彈擊中了1,000公裡外水域的目標。

這是自2020年3月以來，金正恩首次正式出席導彈試驗。美國卡內基國際和平基金會的高級研究員安潘達(Ankit Panda)在推特上寫道：「他出現在這裡，表明他對這一計劃特別關注。」

與其他一些最近的測試不同，執政黨報紙《勞動新聞》在其頭版刊登了金正恩參加發射的照片。根據其官網發布的照片顯示，金正恩身穿黑色長皮衣，用雙筒望遠鏡從他的移動觀察平台上觀看導彈爆炸畫面。

監測朝鮮的韓國風險集團首席執行官奧卡羅爾 (Chad O'Carroll)告訴路透社：「雖然金正恩可能在這期間非正式地參加了其他試驗，但這次出現以及《勞動新聞》的頭版報道很重要。這意味著金正恩並不擔心自己與重大新技術的試驗有關聯。也不關心美國如何看待這個問題。」

這是繼2021年9月和上周的一次高超音速滑翔導彈試驗之後，朝鮮迄今為止第三次報告的高超音速滑翔導彈試驗。朝鮮希望將這種復雜的武器加入其武器庫。

高超音速有多快?

韓國軍方表示，11日的發射達到了高超音速，並顯示出與上周的試驗相比有明顯的 「進步」跡象。導彈的最高速度達到了音速的10倍（每小時12348公裡/每小時7673英裡），但韓方沒有對其可操作性發表評論。

朝中社的報告說，高超音速滑翔飛行器「從600公裡的區域進行了滑翔跳躍飛行，然後進行了240公裡的開旋。」高超音速導彈以5馬赫或更快的速度飛行，並能在飛行過程中進行機動變化，使其更難被追蹤和攔截。

俄羅斯、美國和中國都表示已經成功測試高超音速滑翔飛行器，而俄羅斯一般被認為是迄今為止該技術的世界領導者。在金正恩掌權以來的10年裡，朝鮮以國際制裁為代價，在軍事技術方面取得了快速發展。

高超音速導彈被列為其當前5年計劃中戰略武器的「最優先」任務之一，並在去年9月宣布了其首次試驗華城8型導彈。

首爾慶南大學的朝鮮研究教授林歐哲(Lim Eul-chul)告訴法新社：「金正恩出席導彈試驗表明，高超音速導彈的完成度已經達到了令人滿意的程度。」

美國西岸機場停飛

歐盟11日譴責朝鮮最新的導彈發射是對「國際和平與安全的威脅」，並呼籲平壤恢復外交對話。美國國務院發言人普萊斯則說，這次發射「違反了聯合國安全理事會的多項決議」。

美國負責政治事務的副國務卿努蘭德(Victoria Nuland)也稱，試射是危險和破壞穩定的。11日她在華盛頓舉行的例行簡報會上說:「這顯然把我們帶到了錯誤的方向。如你所知，自本屆政府上任以來，美國一直在說，我們對與朝鮮的對話持開放態度，我們對討論新冠疫情和人道主義支持持開放態度，而他們卻在發射導彈。」

此外，根據多家媒體報道，美國聯邦航空管理局（FAA）11日表示，在有報道稱朝鮮發射彈道導彈的前後，暫停了西岸一些機場的起飛，並稱這是「正常預防措施」。

根據公布的報告和現場空中交通管制通訊，飛機停飛是在太平洋時間下午2:30左右。一位美國官員告訴路透社，FAA暫停了西海岸的一些業務，時間不到15分鐘，但沒有直接將其與導彈發射聯系。

北美航空航天防御司令部（NORAD）的一位發言人說，朝鮮試射導彈後沒有發出任何警告。美國印太司令部評估也認為，這次發射沒有對美國人員、領土或美國盟友構成直接威脅。

(法新社、路透社)

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