快訊

北投明德郵局非護師群聚足跡 黃珊珊爆：北投今新增1例

球王約克維奇認了！明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

金正恩高調視察導彈試射 歐美緊急應對

德國之聲 / 德國之聲
朝鮮勞動黨總書記金正恩。聯合報系資料照
朝鮮勞動黨總書記金正恩。聯合報系資料照

（德國之聲中文網）朝鮮官媒朝中社（KCNA）周三(1月12日) 報道，朝鮮領導人金正恩親自監督了一枚高超音速導彈的成功測試。報道說，攜帶「高超音速滑翔器」的導彈擊中了1,000公裡外水域的目標。

這是自2020年3月以來，金正恩首次正式出席導彈試驗。美國卡內基國際和平基金會的高級研究員安潘達(Ankit Panda)在推特上寫道：「他出現在這裡，表明他對這一計劃特別關注。」

與其他一些最近的測試不同，執政黨報紙《勞動新聞》在其頭版刊登了金正恩參加發射的照片。根據其官網發布的照片顯示，金正恩身穿黑色長皮衣，用雙筒望遠鏡從他的移動觀察平台上觀看導彈爆炸畫面。

監測朝鮮的韓國風險集團首席執行官奧卡羅爾 (Chad O'Carroll)告訴路透社：「雖然金正恩可能在這期間非正式地參加了其他試驗，但這次出現以及《勞動新聞》的頭版報道很重要。這意味著金正恩並不擔心自己與重大新技術的試驗有關聯。也不關心美國如何看待這個問題。」

這是繼2021年9月和上周的一次高超音速滑翔導彈試驗之後，朝鮮迄今為止第三次報告的高超音速滑翔導彈試驗。朝鮮希望將這種復雜的武器加入其武器庫。

高超音速有多快?

韓國軍方表示，11日的發射達到了高超音速，並顯示出與上周的試驗相比有明顯的 「進步」跡象。導彈的最高速度達到了音速的10倍（每小時12348公裡/每小時7673英裡），但韓方沒有對其可操作性發表評論。

朝中社的報告說，高超音速滑翔飛行器「從600公裡的區域進行了滑翔跳躍飛行，然後進行了240公裡的開旋。」高超音速導彈以5馬赫或更快的速度飛行，並能在飛行過程中進行機動變化，使其更難被追蹤和攔截。

俄羅斯、美國和中國都表示已經成功測試高超音速滑翔飛行器，而俄羅斯一般被認為是迄今為止該技術的世界領導者。在金正恩掌權以來的10年裡，朝鮮以國際制裁為代價，在軍事技術方面取得了快速發展。

高超音速導彈被列為其當前5年計劃中戰略武器的「最優先」任務之一，並在去年9月宣布了其首次試驗華城8型導彈。

首爾慶南大學的朝鮮研究教授林歐哲(Lim Eul-chul)告訴法新社：「金正恩出席導彈試驗表明，高超音速導彈的完成度已經達到了令人滿意的程度。」

美國西岸機場停飛

歐盟11日譴責朝鮮最新的導彈發射是對「國際和平與安全的威脅」，並呼籲平壤恢復外交對話。美國國務院發言人普萊斯則說，這次發射「違反了聯合國安全理事會的多項決議」。

美國負責政治事務的副國務卿努蘭德(Victoria Nuland)也稱，試射是危險和破壞穩定的。11日她在華盛頓舉行的例行簡報會上說:「這顯然把我們帶到了錯誤的方向。如你所知，自本屆政府上任以來，美國一直在說，我們對與朝鮮的對話持開放態度，我們對討論新冠疫情和人道主義支持持開放態度，而他們卻在發射導彈。」

此外，根據多家媒體報道，美國聯邦航空管理局（FAA）11日表示，在有報道稱朝鮮發射彈道導彈的前後，暫停了西岸一些機場的起飛，並稱這是「正常預防措施」。

根據公布的報告和現場空中交通管制通訊，飛機停飛是在太平洋時間下午2:30左右。一位美國官員告訴路透社，FAA暫停了西海岸的一些業務，時間不到15分鐘，但沒有直接將其與導彈發射聯系。

北美航空航天防御司令部（NORAD）的一位發言人說，朝鮮試射導彈後沒有發出任何警告。美國印太司令部評估也認為，這次發射沒有對美國人員、領土或美國盟友構成直接威脅。

(法新社、路透社)

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

2022全球最好用護照排名出爐！台灣排名第32名

全球居留權和公民身分顧問公司恒理（Henley & Partners）11日公布2022年首份全球護照指數，獲得192個...

新研究：新冠病毒在空氣中5分鐘內失去90%傳染力

根據一份最新研究，新冠病毒在空氣中5分鐘內失去了90%的傳染力。

近2年來首度視察飛彈試射 金正恩籲強化軍武

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩視察極音速飛彈試射時要求強化國內戰略軍事力量，這是他近2年以來首度正式現...

殺人式通膨怎麼活？土耳其「搶救里拉」的貨幣警世錄

「當里拉暴跌、通膨失控，厄多安怎麼『一夜救里拉』？」2021年12月20號晚間七點，正當土耳其家家戶戶都在享用晚餐時，土耳其里拉跌至歷史新低點，兑美金匯率一度來到1：18。但里拉貶值對社會大眾來說早已不是新鮮事，令市場驚訝的是，當日晚間總統宣布相對應的貨幣政策與經濟方案後，里拉居然瞬間躍升至美金匯率1：13，漲幅高達30%。是什麼樣強而有力的政策，可以一夜救里拉？里拉起死回生後，能為民眾的日常生活帶來經濟上的改善嗎？

加強現有疫苗不夠？世衛：應推出全新疫苗對抗新冠變種

世界衛生組織（WHO）專家11日警告，重複接種原始新冠疫苗的加強劑量並不是對抗Omicron等新興變種的可行策略，並呼籲...

土耳其前總理達夫托葛魯 要求外交抵制北京冬奧

曾任土耳其總理的在野未來黨主席達夫托葛魯昨天要求政府外交抵制北京冬奧，呼籲總統艾爾段拿出2009年為巴勒斯坦人不惜槓上以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。