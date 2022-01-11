英國老闆比較大方？新科律師一年起薪高達564萬

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
由於經濟重啟，勞力需求大增，英國許多產業的從業人員紛紛轉職尋求更高收入。（美聯社）
由於經濟重啟，勞力需求大增，英國許多產業的從業人員紛紛轉職尋求更高收入。（美聯社）

BBC報導，國際專業徵才顧問公司華德士（Robert Walters）財務長班納坦說，由於英國勞動市場供不應求，該公司決定將新科律師一年起薪定為高達15萬英鎊（約台幣564萬元）。

班納坦說，由於經濟重啟，勞力需求大增，英國許多產業的從業人員紛紛轉職尋求更高收入。他說：「就我們所見，各產業徵人時提出的薪水至少比先前高了15%，有些產業高了50%。」

在最知名的律師事務所，據說目前新科律師的年薪高達14萬7000英鎊（約台幣553萬元），還不包含獎金。

BBC說，在防疫封鎖期間，許多勞工重新審視自己的工作，決定轉職或離開職場，有人稱為「大辭職潮」，這個現象推高了英國各地的薪資，去年8到10月包含獎金的平均年收入比前年同期增加4.9%。

律師 英國 BBC

延伸閱讀

失事F-16上周剛亮相 新科飛官陳奕上尉失聯

英國新研究：得普通感冒T細胞大增 較不易染疫

滾石樂團成軍60週年 英國皇家郵政發行套票致敬

遭英國環團控苛待漁工 漁業署調查證實為斯里蘭卡漁船

相關新聞

南韓光州一大樓工地外牆坍塌 3人獲救6人失聯

韓聯社報導，光州廣域市西區的「花亭洞現代IPARK」建築工地發生意外，39層樓高的大樓部分外牆坍塌，消防隊已救出三人，仍...

英國老闆比較大方？新科律師一年起薪高達564萬

BBC報導，國際專業徵才顧問公司華德士（Robert Walters）財務長班納坦說，由於英國勞動市場供不應求，該公司決...

化解邊境衝突 烏克蘭再提議烏法德俄會談

西方國家與俄羅斯這週密集舉行會談，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天也呼籲法國、德國與俄國共...

黎巴嫩經濟崩盤 絕望民眾不畏滅頂偷渡找活路

黎巴嫩因陷入嚴峻經濟危機的困境，不再只是敘利亞難民及其他外國移民前往歐洲的跳板，就連絕望透頂的黎國民眾如今為尋求改善生計...

馬克宏有同性戀人、妻子是變性人？ 法國總統伉儷成箭靶

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）被紀錄片宣稱妻子布莉姬（Brigitte Macron）曾接獲匿名電話，...

擺脫中國債務陷阱 印度學者籲Quad伸援斯里蘭卡

斯里蘭卡因無法償還積欠中國的龐大負債，尋求債務重整。印度學者表示，四方安全對話（Quad）成員應援助斯里蘭卡，阻止中國挾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。