英國老闆比較大方？新科律師一年起薪高達564萬
BBC報導，國際專業徵才顧問公司華德士（Robert Walters）財務長班納坦說，由於英國勞動市場供不應求，該公司決定將新科律師一年起薪定為高達15萬英鎊（約台幣564萬元）。
班納坦說，由於經濟重啟，勞力需求大增，英國許多產業的從業人員紛紛轉職尋求更高收入。他說：「就我們所見，各產業徵人時提出的薪水至少比先前高了15%，有些產業高了50%。」
在最知名的律師事務所，據說目前新科律師的年薪高達14萬7000英鎊（約台幣553萬元），還不包含獎金。
BBC說，在防疫封鎖期間，許多勞工重新審視自己的工作，決定轉職或離開職場，有人稱為「大辭職潮」，這個現象推高了英國各地的薪資，去年8到10月包含獎金的平均年收入比前年同期增加4.9%。
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