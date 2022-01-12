約翰遜再度遭控於封城期間違法群聚

（德國之聲中文網）英國首相約翰遜（Boris Johnson）周一（1月10日）再次因封城期間違反防疫規定遭到批評。約翰遜所帶領的團隊被指在2020年英國新冠封城期間至少舉行了五次聚會，一名英國政府高級官員正在著手調查這些事件。

英國獨立電視網（ITV）近日曝光的一封郵件內容顯示，唐寧街10號的首相官邸在2020年5月20日舉行了一個「自帶酒水」的花園派對。該活動由約翰遜首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）向100多名員工發送了一封邀請函。雷諾茲在郵件中寫道：「經歷了之前工作繁忙的時期，如果能充分利用今天的宜人天氣，今晚在首相府花園裡隔著社交距離喝點小酒，將會是件再美好不過的事。請在下午6點出席，並帶上你自己的酒水！」

政策僅限不同家庭2人聚會

ITV報導，當時大約有40名員工前往花園共襄盛舉，其中包括約翰遜和他的妻子。然而當時英國的社交限制政策規定，不同家庭戶外聚會只限2人，到6月才放寬至6人，而且酒吧和餐館仍然保持關閉，40人的酒會顯然有違反防疫規定之虞。

「不會辜負英國人民的犧牲」？

身為首相的約翰遜在受到幾起違反防疫規定的指控之後，飽受輿論批評。其中包括他於2020年5月15日在唐寧街住所花園的聚會和隨後12月的聖誕派對，以及ITV此次公開的這場花園派對。

英國衛生部副部長艾爾加（Edward Argar）向天空新聞台（Sky News）表示：「我能理解這些報告、這些指控會造成的傷害，特別是對那些失去至親的人而言，（但是）我們必須給個空間來完成這項調查。」

事實上，約翰遜在距離2020年花園派對不到兩個月前的3月27日才宣布自己確診新冠，一開始症狀輕微，但後來症狀惡化，一度被送進重症監護病房，直至四月中旬才出院。約翰遜在4月27日重返工作崗位，當時的他在唐寧街發表講話提到，英國正處於「最高風險」，他不會宣布迅速解封措施而「辜負英國人民的犧牲」。

完全無法容忍

反對黨工黨副領袖雷諾（Angela Raynor）表示，在本周一的郵件披露之後，「許多人將會感到厭惡」。蘇格蘭民族黨稱這封電子郵件令人「完全無法容忍」。

周一稍早，當約翰遜被問及他和妻子是否參加了2020年5月在首相府花園舉行的聚會時，他拒絕回答此問題。

（綜合報導）

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