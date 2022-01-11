快訊

默沙東新冠口服藥通過EUA審查 近萬份藥品最快這時抵台

工運大老賴萬枝性侵秘書還怪「妳太漂亮」 判賠43萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐盟爆大規模監控案 刑警組織急撇清

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
歐盟刑警組織涉嫌違法收集私人數據，並提供給各國警察組織，追蹤組織犯罪行為。圖／路透社
歐盟刑警組織涉嫌違法收集私人數據，並提供給各國警察組織，追蹤組織犯罪行為。圖／路透社

歐盟驚見「數據黑洞」！歐盟刑警組織涉嫌違法收集私人數據，並提供給各國警察組織，追蹤組織犯罪行為。監管組織指出，刑警組織並沒有經過適當檢查，就監控與保留這些數據，恐危害公眾的隱私權。但刑警組織矢口否認，並試圖要求歐盟修改法律，讓過去收集數據的行為能合法化。

歐洲爆監視案件

衛報》報導，歐盟刑警組織涉嫌非法收集個人數據，數據高達4PB，約300萬張CD的容量，其中包括25萬名嚴重罪犯嫌疑人及相關接觸者的敏感資料。調查更發現，歐洲刑警組織將1.2億條網路訊息與千萬條通話錄音、照片等資料，提供給國家警察部隊，用以追蹤組織犯罪。

此事件被視為美國「稜鏡事件」在歐洲的翻版。《華盛頓郵報》報導，前美國中央情報局職員斯諾登，曾於2013年踢爆美國最大的監視計畫「稜鏡計畫」，將機密資料提供給《衛報》與《華盛頓郵報》，隨即遭到美國與英國政府的通緝而流亡海外，最後由俄羅斯給予他永久居留權。

歐盟數據保護監管機構已命令歐洲刑警組織刪除超過六個月的數據，並給予該組織一年時間，整理能夠合法保存的資料。德國律師洛登表示，檢調人員與檢察官一直在隱瞞或扭曲事實，他說「我們都同意罪犯並不是世界最好的人，但世界究竟要犧牲多少來宣判一個人有罪？」

刑警組織持續否認

但歐盟刑警組織否認有任何不當行為，並表示監管機構以不合理的方式解釋現行規則，並無法實踐監管組織以上要求。該組織表示，它們有「在保持歐盟和公民安全之間找到平衡，同時遵守數據保護標準。」

歐洲數據保護監管組織則表示，歐洲刑警組織一直在拖延時間，始終未能解決「違法行為」。目前警察機構正要求歐盟訂立新法律，為其六年來在沒有法律依據的情況下所做的事情，提供追溯性保障。但專家提醒，法律有不溯及既往的原則。

【更多精采內容，詳見

歐盟 美國 隱私權

延伸閱讀

尼加拉瓜總統奧蒂嘉展開新任期 美國歐盟再制裁

立陶宛經長擬與龔明鑫視訊 討論設駐台經貿代表處

公民電廠難普及 民間籲改善法規排除障礙

2021排第五！歐盟監測機構：過去7年創下史上最高溫

相關新聞

南韓光州一大樓工地外牆坍塌 3人獲救6人失聯

韓聯社報導，光州廣域市西區的「花亭洞現代IPARK」建築工地發生意外，39層樓高的大樓部分外牆坍塌，消防隊已救出三人，仍...

擺脫中國債務陷阱 印度學者籲Quad伸援斯里蘭卡

斯里蘭卡因無法償還積欠中國的龐大負債，尋求債務重整。印度學者表示，四方安全對話（Quad）成員應援助斯里蘭卡，阻止中國挾...

日相岸田上任百日 NHK民調支持率增至57%

日本首相岸田文雄今天上任滿100天，日本放送協會（NHK）最新民調顯示，岸田內閣滿意度較上個月增加7個百分點來到57%，...

北京證實阿富汗駐中大使已離開 仍盼兩國友好

中國外交部今天證實，阿富汗駐中國大使卡姆（Javid Ahmad Qaem）因為「個人原因」已經離開中國。中方仍將推動與...

歐盟爆大規模監控案 刑警組織急撇清

歐盟驚見「數據黑洞」！歐盟刑警組織涉嫌違法收集私人數據，並提供給各國警察組織，追蹤組織犯罪行為。監管組織指出，刑警組織並沒有經過適當檢查，就監控與保留這些數據，恐危害公眾的隱私權。但刑警組織矢口否認，並試圖要求歐盟修改法律，讓過去收集數據的行為能合法化。

歐盟議會議長薩索利病逝

歐盟議會議長戴維·薩索利（David Sassoli）辦公室宣布了他的死訊，直接死因是與免疫系統障礙有關的「嚴重併發症」。 他的發言人在推特上寫道：「歐盟議會議長戴維·薩索利於 1 月 11

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。