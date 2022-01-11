歐盟爆大規模監控案 刑警組織急撇清

歐盟驚見「數據黑洞」！歐盟刑警組織涉嫌違法收集私人數據，並提供給各國警察組織，追蹤組織犯罪行為。監管組織指出，刑警組織並沒有經過適當檢查，就監控與保留這些數據，恐危害公眾的隱私權。但刑警組織矢口否認，並試圖要求歐盟修改法律，讓過去收集數據的行為能合法化。

歐洲爆監視案件

《衛報》報導，歐盟刑警組織涉嫌非法收集個人數據，數據高達4PB，約300萬張CD的容量，其中包括25萬名嚴重罪犯嫌疑人及相關接觸者的敏感資料。調查更發現，歐洲刑警組織將1.2億條網路訊息與千萬條通話錄音、照片等資料，提供給國家警察部隊，用以追蹤組織犯罪。

此事件被視為美國「稜鏡事件」在歐洲的翻版。《華盛頓郵報》報導，前美國中央情報局職員斯諾登，曾於2013年踢爆美國最大的監視計畫「稜鏡計畫」，將機密資料提供給《衛報》與《華盛頓郵報》，隨即遭到美國與英國政府的通緝而流亡海外，最後由俄羅斯給予他永久居留權。

歐盟數據保護監管機構已命令歐洲刑警組織刪除超過六個月的數據，並給予該組織一年時間，整理能夠合法保存的資料。德國律師洛登表示，檢調人員與檢察官一直在隱瞞或扭曲事實，他說「我們都同意罪犯並不是世界最好的人，但世界究竟要犧牲多少來宣判一個人有罪？」

刑警組織持續否認

但歐盟刑警組織否認有任何不當行為，並表示監管機構以不合理的方式解釋現行規則，並無法實踐監管組織以上要求。該組織表示，它們有「在保持歐盟和公民安全之間找到平衡，同時遵守數據保護標準。」

歐洲數據保護監管組織則表示，歐洲刑警組織一直在拖延時間，始終未能解決「違法行為」。目前警察機構正要求歐盟訂立新法律，為其六年來在沒有法律依據的情況下所做的事情，提供追溯性保障。但專家提醒，法律有不溯及既往的原則。

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