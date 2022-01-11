歐盟議會議長薩索利病逝

歐盟議會議長戴維·薩索利（David Sassoli）辦公室宣布了他的死訊，直接死因是與免疫系統障礙有關的「嚴重併發症」。

他的發言人在推特上寫道：「歐盟議會議長戴維·薩索利於 1 月 11 日凌晨 1 點 15 分在意大利阿維亞諾醫院去世。……葬禮日期和地點將在數小時後通告。」

昨天，歐盟議會總部證實，薩索利議長於上月26日在意大利送院治療。

因患嚴重肺炎，2021 年 9 月，他未能出席議會全體會議。

薩索利已婚，有兩個孩子。

各界人士致以哀悼

薩索利死訊傳出後，各界人士紛紛向這位意大利社會民主黨政治家表達悼念之情。

歐盟理事會常任主席米歇爾稱他是「一名真誠和熱枕的歐洲人。我們懷念他的人性溫暖、他的寬容、他的友善和他的微笑。」

歐委會主席馮·德萊恩「對失去一位偉大的歐洲人和自豪的意大利人深感悲痛」。她推文稱，索薩利是「富有同情心的記者、歐洲議會傑出的領導人和親愛的朋友」。

德國歐盟議會議員埃爾圖格（ Ismail Ertug ）在一篇推文中寫道：「多麼巨大的震驚、多麼巨大的損失！。我深感悲痛。他過早離開了我們。謹向他的家人致哀！親愛的大衛，安息吧。」

另一位歐洲議會議員、意大利人博爾基亞（Paolo Borchia）表示，他對這個消息感到「震驚」，因為它是如此「突然」。

記者出身的薩索利於 2009首次當選為歐盟議員。2014年競選蟬聯成功，並當選為副議長。2019 年，他被選舉成為擁有 705 個席位的這個歐盟立法機構的首腦。

歐盟議會議員任期５年，議長任期為兩年半。薩索利曾表示他不會尋求連任。

（德新社，埃菲社）

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