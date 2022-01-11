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北韓6天內2度試射飛彈 關於這一點很罕見

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
北韓近日軍事動作頻頻，5日才聲稱試射極音速飛彈成功，今天又傳出再射飛彈。圖／美聯社
北韓近日軍事動作頻頻，5日才聲稱試射極音速飛彈成功，今天又傳出再射飛彈。圖／美聯社

韓國國際廣播電台報導，韓國聯合參謀本部表示，北韓11日向東海（日本海）海上發射了不明發射體。

聯合參謀本部11日上午7時30分許在向記者團發送的短信中表示，北韓發射了不明發射體，目前尚未掌握發射體的種類。軍方推測北韓發射的是彈道飛彈，目前正在分析該發射體的射程和高度等信息。聯合參謀本部當天評價說，北韓當天發射的不明發射體最大速度在10馬赫左右，比5日北韓發射的飛彈有所進展。

軍方通常在探測到北韓發射彈道飛彈的跡象後迅速對外公佈。

這是北韓5日在慈江道一帶向東海海上發射一枚彈道飛彈（北韓主張發射的是極音速飛彈）後，時隔六天再次進行發射。尤其值得關注的是，北韓在聯合國安理會召開閉門會議就其5日射導問題進行討論的當天再次進行發射。安理會從韓國時間11日凌晨5時許開始召開會議。

美國常駐聯合國代表琳達·托馬斯-格林菲爾德在安理會召開閉門會議之前發布聲明表示，北韓繼續開發大規模殺傷性武器是對國際和平與安全的威脅，敦促北韓參與有關無核化問題的對話。

 

當天聯合國安理會會議的結果尚未對外公佈。

北韓通常在冬季訓練即將結束的2-3月作為聯合打擊訓練的一環發射導彈，從年初開始連續進行武力示威的情況較為罕見。

北韓 彈道飛彈 安理會

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