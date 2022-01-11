荷蘭新政府上任 誓對抗氣候變遷

荷蘭新政府走馬上任，首要任務為對抗氣候變遷。本週一（10）日正式上任的新總理馬克·呂特宣布，將投資350億歐元對抗氣候變遷，並且將首度設置氣候與能源部，專門負責減少當地污染及對於石化燃料的倚賴。

投資金額達350億歐元

據《獨立報》報導，由4黨組成的聯合政府，在10日正式宣示就職後，總理馬克·呂特也同意投資350億歐元對抗氣候危機。由於荷蘭3分之1國土低於海平面，並大量倚賴天然氣，因此面對氣候變遷帶來的挑戰甚大。

呂特指出，新政府將藉由專注在氣候議題上，為下一代立下基礎。他也表示，「新冠肺炎疫情尚未停止，當然還有其他重要的議題。」

投資能源基礎建設

這筆350億歐元資金未來10年將運用在電力、熱源與氫等基礎建設上。荷蘭政府也打算配合2050年達到碳中和目標，興建新的核能發電廠，並將邀請34歲的羅伯·耶頓出任第一任氣候與能源部長職務。

據《國家報》報導，耶頓的工作將負責降低污染排放以及荷蘭對石化燃料的倚賴。他表示，「新政府必須趕上氣候變遷。」

大型能源建設進度緩慢

《荷蘭時報》報導，新資金將用在興建熱能、氫與電力網路上，也會鼓勵建築物與運輸部門更加永續。另外，因為目前大型能源基礎建設計畫進度緩慢，新政府也承諾將減少繁文縟節，加速計劃完成，包括透過引進類似《危機與復甦法》的作法讓大型計畫迅速推動。

荷蘭未來也計劃再興建2處核能發電廠，目前位於博爾瑟勒的發電廠將維持商轉更久時間，當地政府指出，核能將能補足太陽能與風力及地熱能源，而且發電廠也可用來製造氫。透過興建新的核能發電廠，荷蘭也可降低對天然氣的倚賴。

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