快訊

嚴懲酒駕累犯！從嚴審查不易科罰金 判6月以下者吃牢飯

染疫聯醫護理師及餐酒館廚師男友 曾搭北捷、去居酒屋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

荷蘭新政府上任 誓對抗氣候變遷

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
由4黨組成的聯合政府，在10日正式宣示就職後，總理馬克·呂特也同意投資350億歐元對抗氣候危機。由於荷蘭3分之1國土低於海平面，並大量倚賴天然氣，因此面對氣候變遷帶來的挑戰甚大。圖／法新社
由4黨組成的聯合政府，在10日正式宣示就職後，總理馬克·呂特也同意投資350億歐元對抗氣候危機。由於荷蘭3分之1國土低於海平面，並大量倚賴天然氣，因此面對氣候變遷帶來的挑戰甚大。圖／法新社

荷蘭新政府走馬上任，首要任務為對抗氣候變遷。本週一（10）日正式上任的新總理馬克·呂特宣布，將投資350億歐元對抗氣候變遷，並且將首度設置氣候與能源部，專門負責減少當地污染及對於石化燃料的倚賴。

投資金額達350億歐元

據《獨立報》報導，由4黨組成的聯合政府，在10日正式宣示就職後，總理馬克·呂特也同意投資350億歐元對抗氣候危機。由於荷蘭3分之1國土低於海平面，並大量倚賴天然氣，因此面對氣候變遷帶來的挑戰甚大。

呂特指出，新政府將藉由專注在氣候議題上，為下一代立下基礎。他也表示，「新冠肺炎疫情尚未停止，當然還有其他重要的議題。」

投資能源基礎建設

這筆350億歐元資金未來10年將運用在電力、熱源與氫等基礎建設上。荷蘭政府也打算配合2050年達到碳中和目標，興建新的核能發電廠，並將邀請34歲的羅伯·耶頓出任第一任氣候與能源部長職務。

據《國家報》報導，耶頓的工作將負責降低污染排放以及荷蘭對石化燃料的倚賴。他表示，「新政府必須趕上氣候變遷。」

大型能源建設進度緩慢

荷蘭時報》報導，新資金將用在興建熱能、氫與電力網路上，也會鼓勵建築物與運輸部門更加永續。另外，因為目前大型能源基礎建設計畫進度緩慢，新政府也承諾將減少繁文縟節，加速計劃完成，包括透過引進類似《危機與復甦法》的作法讓大型計畫迅速推動。

荷蘭未來也計劃再興建2處核能發電廠，目前位於博爾瑟勒的發電廠將維持商轉更久時間，當地政府指出，核能將能補足太陽能與風力及地熱能源，而且發電廠也可用來製造氫。透過興建新的核能發電廠，荷蘭也可降低對天然氣的倚賴。

【更多精采內容，詳見

荷蘭 氣候變遷 核能

延伸閱讀

智崴衝刺歐洲 與全球主題樂園營運集團組聯盟

美日擬新框架 防尖端技術外流陸

假期感染潮衝擊歐洲醫療體系 人手嚴重匱乏

土庫曼地標「地獄之門」燃燒逾50年 總統下令滅火

相關新聞

韓國空軍F-5E戰鬥機山中墜毀 飛行員殉職

韓國空軍一架F-5E戰鬥機今天下午在京畿道一處山區墜毀，當時機上只有一名飛行員，不幸殉職

荷蘭新政府上任 誓對抗氣候變遷

荷蘭新政府走馬上任，首要任務為對抗氣候變遷。本週一（10）日正式上任的新總理馬克·呂特宣布，將投資350億歐元對抗氣候變遷，並且將首度設置氣候與能源部，專門負責減少當地污染及對於石化燃料的倚賴。

人類首次成功換豬心不被排斥 美國醫療團隊怎麼辦到的？

美國馬里蘭大學醫學中心的外科醫生將一隻基改豬的心臟移植到57歲的病患班奈特（David Bennett）身上，這是醫學史上首次將豬的心臟成功移植到人體，這次重大突破將為成千上萬等候心臟移植的病患帶來希望。過去幾十年來，醫學界不斷研究如何讓豬的心臟不被人體排斥，這次手術顯示基改豬的心臟能在人體身上正常運作，不會立即被排斥，為班奈特進行換心手術的醫療團隊是怎麼辦到的？

佛統府屠宰場驗出病毒 泰國官方首度承認為非洲豬瘟案例

泰國畜牧發展廳今天公告，該廳在鄰近曼谷的佛統府屠宰場內檢驗出非洲豬瘟（ASF）病毒陽性，該廳將把相關疫情通報世界動物衛生...

尼加拉瓜總統奧蒂嘉展開新任期 美國歐盟再制裁

尼加拉瓜強人奧蒂嘉（Daniel Ortega）在備受批評的大選勝出後，今天展開第4任總統任期，美國與歐洲聯盟（EU）同...

俄羅斯北約會談前夕 俄副外長：雙方關係即將見真章

俄羅斯與北約布魯塞爾會談舉行前夕，俄國副外長格魯希科11日表示，將抱著絕對現實主義的期望與希望出席會議，並將進行嚴肅而深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。