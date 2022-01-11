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澳網／還沒完！約克維奇疑入境申報不實、案情恐再轉彎

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）日前抵達澳洲參加澳網時入境簽證超撤，法官昨宣布約克維奇勝訴，但案情又有轉折，澳洲邊境部隊正在調查約克維奇入境申報是否不實。

英國衛報報導，在約克維奇1日提交的澳洲旅遊聲明中，他在被問到「是否在飛往澳洲的前14天內旅行過或將要旅行？」時，他回答「沒有」。該聲明附有警告，即提供虛假或誤導性資訊是嚴重罪行，也可處以民事處罰。

但約克維奇的社群媒體顯示，他耶誕節那天在塞爾維亞首都貝爾格勒，接著1月4日從西班牙飛往澳洲。

約克維奇在交給聯邦法院的文件中表示，他是在1月1日授權給他的經紀人完成這份旅遊聲明，然後於4日從西班牙經過杜拜轉機到墨爾本。

儘管約克維奇10日就簽證一事贏得勝訴，但澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）依然可以動用個人權力再次取消簽證。當被問及疑似不實的旅行聲明能否成為取消約克維奇的新事證時，霍克的發言人表示，目前仍在考慮，基於法律原因，不會做進一步評論。

澳網

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