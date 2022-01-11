朝鮮疑再試射飛彈 日本首相：極其遺憾

韓國軍方和日本海岸警衛隊指出，朝鮮周二 (11日)發射了被認為是彈道導彈的物體，這是不到一周內第二次類似行動。日本首相岸田文雄告訴記者：「朝鮮繼續發射導彈令人極其遺憾。」

韓國參謀長聯席會議（JCS）在一份聲明中說，這枚疑似彈道導彈在當地早晨7點27分左右從朝鮮內陸地區向其東海岸發射 ，但沒有說明飛了多遠。共同社援引東京政府消息人士報道稱，該射彈似乎落在了日本專屬經濟區（EEZ）之外。

JCS的聲明寫道：「（韓國）軍方在（韓國）和美國的密切合作下，正在保持一種准備就緒的姿態，同時密切監測相關趨勢，為更多的發射做准備。」也說，韓國和美國的情報機構正在進行詳細分析，以獲取更多信息。

韓美針對朝鮮核武的談判自2019年以來停滯不前，朝鮮領導人金正恩在新年誓言會繼續加強軍事力量，並宣稱在1月5日試射「高超音速導彈」，但韓國軍方官員對朝鮮的能力表示懷疑，說平壤現有彈道導彈的進展有限。

國際譴責無效

美聯社報道，朝鮮在新冠疫情下封鎖國境，且與美國的核談判陷入僵局下持續展示其軍事力量。

朝鮮11日發射疑似彈道導彈的前一天，美國駐聯合國代表團與法國、愛爾蘭、日本、英國和阿爾巴尼亞才一起發表聯合聲明譴責朝鮮上周的導彈試驗。

美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield ）說：「（朝鮮）進行這些軍事投資是以朝鮮人民的福祉作為代價。」

她在聲明中說：「這些行動增加了誤判和升級的風險，對地區穩定構成了重大威脅。這種試驗不僅提高了朝鮮的能力，而且擴大了其向全球非法武器客戶和交易商提供武器的可能。」

聯合國安理會決議禁止朝鮮的所有彈道導彈和核試驗，並因此制裁朝鮮。格林菲爾德再次呼籲世界各國執行制裁，並呼籲朝鮮重返談判，放棄其導彈和核武器。

朝鮮此前則表示，對談判持開放態度，但前提是美國和其他國家放棄制裁和軍事演習等 「敵對政策」。

路透社分析，很少有觀察家預計金正恩會完全交出核武庫。朝鮮辯稱，其導彈試驗和其他軍事活動是為了自衛，與其他國家一樣。

(路透社、美聯社)

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