俄國稱無意入侵烏克蘭 與美8小時對談無突破

美國與俄羅斯高官周一（10日）在日內瓦就烏克蘭情勢召開安全會談，長達八小時的討論並無重大突破。俄羅斯代表12日預計將會見北約和歐洲安全與合作組織（OSCE）的代表團。

俄羅斯外交部副部長謝爾蓋·裡亞布科夫（Sergei Ryabkov）在會談時向美方表示，俄國無意入侵烏克蘭，且沒有理由擔心情勢會升級。

然而，美國副國務卿溫迪·舍曼（Wendy Sherman）表示，美俄安全會談未能彌合分歧。他說，雙方的對談專業、務實且坦誠，但她仍強調「還有很長的路要走」。

美國和俄羅斯談了什麼？

裡亞布科夫在會談結束後對記者說，與美國的會談是「困難」但「專業」的，他說，美國的立場「並不令人驚訝」。

「我們向對方解釋，我們沒有計劃要「攻擊」烏克蘭，」他說，並補充稱「在這方面，沒有理由對任何升級的情況感到擔心」。

舍曼將會談描述為「坦率且直接」，但並不同意針對俄方12月時提出的「俄美安全保障協議草案」。該草案內容包含要求美國削減境外部署核武器數量，北約停止東擴和拒絕接納前蘇聯加盟共和國加入組織。

舍曼說，她向俄方提出了進一步就導彈部署進行更詳細的討論的建議，但她拒絕了烏克蘭不加入北約的要求。「我們不會允許任何人關閉北約的開放政策，」她說。

此外，她還表示，從會談中還不清楚莫斯科是否會承諾緩和局勢。

舍曼對記者說：「我不認為我們知道這個問題的答案。我們說得很清楚，如果沒有降級，就很難有建設性的、有效且成功的外交關系。」

雙方的立場是什麼？

西方國家擔心，俄羅斯在與烏克蘭的邊界附近集結軍隊、部署軍事裝備，代表俄國可能會入侵烏克蘭，但莫斯科否認有入侵烏國的意圖。

目前，克裡姆林宮正在尋求西方的保證，要求北約不再向東擴張，且烏克蘭永遠不會獲得北約軍事聯盟的成員資格。

對此，華盛頓已明確表示，俄國的這些要求中，許多是不可能會實現的。會談前一天，俄羅斯就已經對會談結果不表樂觀。

北約如何回應？

在美俄於日內瓦對話的同時，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）與烏克蘭副總理奧爾加·斯特凡尼希納（Olha Stefanishyna）於布魯塞爾舉行會談。

在周一（10日）的聯合記者會上，斯托爾滕貝格警告俄羅斯，「任何對烏克蘭進一步的侵略，都將付出高昂的政治和經濟代價」。

斯托爾滕貝格說，烏克蘭是個「有價值的北約長期伙伴」。並表示，俄羅斯願意參加是一個積極的進展。他說，該會談將討論歐洲安全問題，同時將聽取俄羅斯的意見。

「我們將傾聽俄方意見，但作為有意義的對話，也必須討論到我們對俄羅斯行動的關切。」

（美聯社、法新社）

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