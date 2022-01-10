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打獵彎腰撿彈殼意外中彈 19歲世界飛靶射擊冠軍慘死
義大利一名19歲的世界青年飛靶射擊冠軍近日意外在彎腰撿拾彈殼時，不小心開槍擊中自己腹部而死亡。
「每日郵報」報導，吉利（Cristian Ghilli）去年剛獲得世界青年飛靶射擊冠軍，他6日偕同朋友一同前往比薩省（Pisa）小鎮蒙泰卡蒂尼瓦爾迪切奇納（Montecatini Val di Cecina）一處森林打獵，未料途中吉利彎腰撿彈殼時不慎扣動扳機，子彈不偏不倚近距離擊中腹部。
雖然朋友立即將吉利送往醫院搶救，卻因傷勢過重，於9日晚上10點過世。
據報導，義大利射擊聯合協會主席羅西（Luciano Rossi）提到「吉利去年5月前往克羅埃西亞參加歐洲錦標賽，並贏得個人、團體與混合團體比賽的金牌，此外，10月他還在秘魯世界賽獲得團體與混合團體金牌以及個人賽第3名等佳績」。
羅溪悲傷地表示「帶著尊重、沉默和哀悼，願地球對你（吉利）來說是光明的」。
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