快訊

直播／桃機群聚個案飆升、社區災情挫勒等 指揮中心說明

國民黨今日危機 從蔣經國過世那天就開始了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打獵彎腰撿彈殼意外中彈 19歲世界飛靶射擊冠軍慘死

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
義大利一名19歲的世界青年飛靶射擊冠軍近日意外在彎腰撿拾彈殼時，不小心開槍擊中自己腹部而死亡。截自Instagram
義大利一名19歲的世界青年飛靶射擊冠軍近日意外在彎腰撿拾彈殼時，不小心開槍擊中自己腹部而死亡。截自Instagram

義大利一名19歲的世界青年飛靶射擊冠軍近日意外在彎腰撿拾彈殼時，不小心開槍擊中自己腹部而死亡。

「每日郵報」報導，吉利（Cristian Ghilli）去年剛獲得世界青年飛靶射擊冠軍，他6日偕同朋友一同前往比薩省（Pisa）小鎮蒙泰卡蒂尼瓦爾迪切奇納（Montecatini Val di Cecina）一處森林打獵，未料途中吉利彎腰撿彈殼時不慎扣動扳機，子彈不偏不倚近距離擊中腹部。

雖然朋友立即將吉利送往醫院搶救，卻因傷勢過重，於9日晚上10點過世。

據報導，義大利射擊聯合協會主席羅西（Luciano Rossi）提到「吉利去年5月前往克羅埃西亞參加歐洲錦標賽，並贏得個人、團體與混合團體比賽的金牌，此外，10月他還在秘魯世界賽獲得團體與混合團體金牌以及個人賽第3名等佳績」。

羅溪悲傷地表示「帶著尊重、沉默和哀悼，願地球對你（吉利）來說是光明的」。

義大利 金牌 青年

延伸閱讀

砂石車超載拒檢逃逸還逼車 警追八公里開四槍才就範

高雄男以為仇家上門 疑對友人車開槍 警追查中

模擬作戰訓練 欣欣水泥森活園規畫國防教育場域

有片！虐腹超有感！15分鐘腹部有氧訓練

相關新聞

打獵彎腰撿彈殼意外中彈 19歲世界飛靶射擊冠軍慘死

義大利一名19歲的世界青年飛靶射擊冠軍近日意外在彎腰撿拾彈殼時，不小心開槍擊中自己腹部而死亡。

賺錢奇才！特斯拉車主用愛車「挖礦」 月入逾2萬元

美國一位特斯拉車主拉維爾（Siraj Raval），把愛車Model 3改造成加密貨幣「挖礦機」， 號稱每月最多可賺80...

如果《哈利波特》不是英國人？JK羅琳的「純英系」堅持

「假如當年羅琳沒有堅持哈利波特『演員都要是英國人』的話，會發生什麼事？」2021年是《哈利波特》首集電影上映的20周年，小至粉絲舉辦的各種紀念活動、大到HBO Max於今年重磅推出《重返霍格華茲》特輯，這部伴隨著整個世代的青少年成長讀物，依然活躍於主流影視當中。也在滿是好萊塢大片的西方電影圈中，以濃厚的英國魔法風情殺出重圍，至今各種續集系列作依然叫好叫座。

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

英國女性茱德（Jude）日前聽到丈夫泰瑞（Terry Edgell）想跟她「認真聊聊」時，她心想泰瑞是不是要跟她離婚。豈料泰瑞最後是要送給茱德一棟她夢想中的城堡。

非絕症卻選擇安樂死 哥倫比亞男子：我們回頭見

哥倫比亞法院做出開創性的裁定後，艾士可瓦（VictorEscobar）決定了結此生，並將過程公諸於世，他是哥倫比亞未罹患...

快餐習慣影響腸道環境 誘發免疫疾病

越來越多人受到自體免疫性疾病所苦，研究揭露成因與西式快餐飲食有關！英國獨立研究小組指出，在過去的幾十年間，人類遺傳基因改變有限，但外部環境產生變化，與缺乏特定營養的快餐飲食文化，使腸道關鍵微生物失調，增加了免疫疾病的發生機率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。