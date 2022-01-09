韓國夢破滅？新年越境脫北者在韓離群索居

韓國官員表示，這名30多歲的脫北者在今年元旦偷越軍事分界線重返朝鮮前在韓國當清潔工，屬於生活拮據的社會底層。此人2020年11月偷越軍事分界線投奔韓國，是朝鮮間諜的風險很小。韓國軍方和情報部門已經開始調查他是如何在被監控攝像頭拍到的情況下仍躲過警衛，成功越境的。

韓聯社報道稱，此人當年脫北時向情報部門供稱自己曾是體操運動員，韓方為此安排兩場示範驗明真偽。他個子不高，體重五十多公斤，能輕松翻越三米高的邊防護欄。

韓聯社還報道，在首爾北部蘆原區（Nowon）為其提供安全保護和其它服務的警察曾於去年6月表達了對此人可能重新叛逃的擔憂，但因缺乏具體證據而沒有采取任何行動。首爾統一部一名處理跨境事務的官員本周二表示，這名脫北者曾在人身安全、住房、醫療和就業方面得到韓國政府的支持。

離群索居

韓聯社報道稱，這名男子很少與鄰居交流，有人看到他在偷越三八線的前一天扔掉了自己的物品。

韓聯社援引一位鄰居的話說，他那天早上把床墊和被褥都扔到垃圾場，讓人奇怪的是，東西都很新。"我想讓他把東西給我們，但後來還是沒這麼做。因為我們從來沒有互相打過招呼。"

脫北者半數以上屬於低收入階層

這名男子脫北後在韓國的遭遇讓人們對「脫北者」是否得到足夠的幫助提出了疑問。

截至去年9月，約有33,800名朝鮮人在韓國重新定居。他們之前冒著巨大的危險，大部分通過中國逃往韓國，為的是追求新的生活，逃離國內的貧困和壓迫。

韓國統一部稱，自2012年以來，只有30名脫北者被證實重新回到了朝鮮。

但脫北者和活動人士說，可能還有更多不為人知的案例。

據統一部提交給當選韓國議員的脫北者池成鎬（Ji Seong-ho）的數據，大約56%的脫北者屬於低收入者。近25%的人屬於享受國家基本生活補貼的最低階層，比例是韓國普通民眾的六倍。

位於首爾的北朝鮮人權和社會研究中心上個月發布的一項調查顯示，接受調查的407名脫北者中，約有18%表示願意重返朝鮮，大多數人說，原因是思念家鄉。此外，失落感和經濟上的困難也是重要原因。

2017年7月，一名在韓國化名為「林智賢」的「脫北者」出現在朝鮮祖國和平統一委員會旗下網站「我們民族之間」的視頻中。視頻中她講述自己2014年1月離開朝鮮到韓國，並於2017年6月返回朝鮮。她稱，之前想像可以在韓國過得好又賺很多錢，後來幻想破滅，流落於酒吧等地。在被錢左右的韓國，自己的肉體和精神十分痛苦。

韓國邊境存疏漏

元旦發生的脫北者偷越三八線重返朝鮮的事件也凸顯韓國在邊境防衛上出現嚴重漏洞。韓國媒體指出，韓國監控系統在當地時間1月1日傍晚6時40分左右捕捉到軍事分界線上有人越過前哨鐵柵欄的畫面。但一直到晚間9時20分左右，都沒有人向上通報，也沒有采取任何行動。9時20分後，韓軍才投入兵力趕赴現場。後經確認，該人員在晚上10時40分左右越過軍事分界線進入朝鮮一側。

朝鮮方面至今沒有對該事件置評，朝鮮官媒也沒有報道該事件。有報道稱，據韓國軍方和情報部了解，這名男子越境後已經被三名朝鮮軍官帶走。

（路透社等）

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